Olympijské hry v Paříži pomalu zakončí první týden. A mnohdy nešlo jen o sekundy a milimetry, které rozhodovaly o medailích. Svátek pod pěti kruhy přináší i návštěvy slavných osobností, vznikají nádherné fotografie nebo obrazy a na plaveckých závodech dokonce došlo i na oznámení radostné novinky. Byla víc medaile, nebo zjištění, jestli se narodí kluk či holčička?

Začalo to už při slavnostním zahájení, kde se na tribunách objevila spousta celebrit nejen ze světa sportu. Zvláštní roli ale dostal americký rapper Snoop Dogg, kterému se dostalo cti nést na jednom z posledních úseků olympijskou pochodeň. Američan se pak také pochlubil svým speciálním a velmi svérázným olympijským odznáčkem. A jak hlásil na instagramu, soutěž o nejlepší odznak rozhodně vyhrál on sám.

Na basketbalovém hřišti došlo k naprosto nerovnému souboji mezi pivotem Vincentem Wembanyamou (224 cm) a rozehrávačem Jukim Togašim (167 cm). Fotografie reportéra Washingtonu Post Bena Gollivera se stala hitem. I když je výškový rozdíl mezi aktéry zápasu mezi Japonskem a Francií jen 57 centimetrů, z fotografie se zdá, že Japonec dosáhne francouzské superstar maximálně do pasu.

Zatímco na pod vysokými koši byla mezi dlouhánem a trpaslíkem rivalita, v americkém olympijském týmu se potkali obr Shaquille O'Neal a maličká gymnastka Simone Bilesová a šlo o velkou podporu. Bývalý basketbalista měří 216 centimetrů a má 150 kilo váhy. Simone Bilesová měří jen 142 cm a váží třetinu toho, co Shaq - jen 47 kilo. O'Neill vyhrál olympijské hry v roce 1996, Bilesová už je na svých třetích hrách a už stihla rozšířit svou sbírku na pět zlatých.

Největší machr mezi sportovními střelci je Jusuf Dikec z Turecka. Zatímco ostatní používají na střelnici objektivy, čočky nebo chrániče sluchu, on vyrazil na finálový závod pistolářů jakoby na nákup a vzal si jen špunty do uší. Dal ruku do kapsy, aby zpevnil tělo, namířil na terč a domů přivezl stříbro.

Nejúžasnější fotografie olympiády nevznikla v Paříži, ale na Tahiti v průběhu kvalifikačních bojů surfařů. Jejím autorem je Jerome Brouillet, který si nastudoval rituály brazilského reprezentanta Gabriela Mediny, počkal si na chvíli, kdy zmizí vlna a stiskl spoušť. Výsledkem je levitující surfař se zdviženou paží a za ním letící prkno. Fantazie!

Americký plavec Ryan Murphy přijel do Paříže rozšířit svou medailovou sbírku a v závodu na 100 metrů znak se mu podařilo získat bronzovou medaili. Pak ale přišla chvíle, ze které měl možná ještě větší radost, než z cenného kovu. Když na tribuně hledal očima svou manželku, spatřil milý vzkaz. "Ryane, budeme mít holčičku," vzkázala mu jeho Bridget.

Možná to není Claude Monet, ale umělecká díla Petera Spense přitahují stejně velkou pozornost jako ty od slavného impresionisty. Třiašedesátiletý rodák z Londýna si vyjednal akreditaci a obchází jedno ikonické místo za druhým. Zalíbilo se mu hlavně na plážovém volejbalu, ze kterého má výhled na Eiffelovu věž. Maluje prý 14 hodin denně. "Musím využít každou příležitost k práci," vysvětlil. Taková příležitost zase dlouho nebude…

A jestli ještě nevíte, kdo převezme olympijskou štafetu pro další dějiště Los Angeles, tak vězte, že to má být Tom Cruise. Alespoň s tím přišel portál TMZ, který zveřejnil video nácviku převzetí olympijské vlajky právě tímto hollywoodským hercem. A podle videa z příprav půjde zřejmě o pěkný kaskadérský kousek…