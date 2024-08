Cyklista Vacek před olympijským závodem: Rozhodně chci bojovat o medaili. Vím, že na to mám

Cyklista Mathias Vacek ve čtvrtek podruhé odletěl do Paříže, kde ho v sobotu čeká olympijský s hromadným startem. S posíleným sebevědomím po 11. místě v časovce si věří i do více než 270 kilometrů dlouhého závodu. V rozhovoru uvedl, že pomýšlí i na stupně vítězů.

"Rozhodně bych chtěl bojovat o medaili. Stát se může úplně cokoliv. Nelze nic předpovídat. Vím, že na to mám. A když budu takticky chytrý a nebudu plýtvat silami, tak můžu zabojovat o ty nejvyšší příčky," prohlásil Vacek.

Cítí, že formu na to má. "Docela jsem to vyladil na vysokohorském soustředění v Andoře, které už bylo zároveň i přípravou na Vueltu. Potvrzuje se, že jsem na tom teď dobře. Už časovka byla super. Zároveň ale pořád trochu mrzí, že ta desítka utekla o pár desetin. Říkáte si, co jste mohli udělat lépe, ale je to tak, jak to je. Nechal jsem tam maximum," řekl Vacek.

Stejný pocit chce mít i po dalším vystoupení pod pěti kruhy. "Rozhodně si neříkám, že mám časovkou splněno. Teď tam letím plně soustředěný na sobotní závod. Chci do toho dát všechno. Vím, že na to mám a mohu bojovat s těmi nejlepšími o pěkné umístění. Budu se snažit vytěžit z toho co nejvíc."

Pár dní doma v Česku náležitě využil. "Určitě to stálo za to se vrátit, byl to dobrý nápad. Odpočinul jsem si, dal jsem si pár pěkných tréninků a trochu jsem nechal zrelaxovat hlavu. Ale zase jsem nechtěl úplně přepnout z toho závodního režimu. Chtěl jsem být pořád koncentrovaný. Teď letím zase v plné síle zpátky, navíc do prostředí, které už znám, o to jednodušší to pro mě bude," pochvaloval si Vacek.

České barvy bude v pelotonu zastupovat sám. "Bude to zajímavé, protože těch závodníků tam není moc. Pro mě něco nového, protože olympijský silniční závod jsem ještě nejel. Pojedu sám, takže si to budu muset takticky dobře pohlídat a vymyslet dobrou strategii. Není to snadné bez týmu, když je člověk zvyklý na určité věci a spolupráci, ale budu se snažit bojovat i takhle sám. Bude to zajímavé i tím, že se pojede bez vysílaček," připomněl dvaadvacetiletý jezdec elitní stáje Lidl-Trek.

Taktiku ještě nastavenou nemá. "Budu o tom před závodem mluvit s trenérem, jak by to bylo nejlepší udělat. Je hodně možností, jak se může závod vyvinout. Hlavní asi bude neplýtvat silami, protože je to dlouhé a náročné. Bude to o každém detailu, včetně toho, aby si člověk ohlídal občerstvení a podobně. Po 200 kilometrech se počítá každá maličkost," prohlásil

Favority budou úřadující mistr světa Mathieu van der Poel z Nizozemska, Remco Evenepoel s Woutem van Aertem, kteří už pro Belgii vybojovali zlato a bronz v časovce, Dán Mads Pedersen či domácí Julian Alaphilippe. Dvojnásobný mistr světa z let 2020 a 2021 vyhrál před pár dny závěrečnou etapu Czech Tour.

"Mathieu jel Tour de France jen tak tréninkově na olympiádu. Myslím, že pojede o vítězství," uvedl Vacek na adresu hlavního favorita.

I během krátkého pobytu v Paříži nasál olympijskou atmosféru. "Byli jsme tam zatím jen tři dny, ale samozřejmě tím, jak jsme v olympijské vesnici, tak to tomu dodává. Jsem moc rád, že to mohu zažít, i když je to jen na pár dní. Je super, jak se tam potkávají sportovci z celého světa," řekl Vacek. Po závodě se zdrží jen den a pak se bude dál chystat na Vueltu.