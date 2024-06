Martina Satková byla třetí na SP ve vodním slalomu, Kneblová skončila devátá

Kanoistka Martina Satková (25) obsadila potřetí v kariéře třetí místo na Světovém poháru ve vodním slalomu, na stupně vítězů se dostala opět po dvou letech v Krakově. Druhá česká reprezentantka ve finále Tereza Kneblová (21) skončila devátá.

Satková předvedla jízdu bez dotyku branky a na pódiu doplnila Australanku Jessicu Foxovou a Brazilku Anu Satilaovou. "Jsem strašně nadšená, protože když jsem dojela do cíle, tak jsem tomu nevěřila," řekla v nahrávce pro média Satková. Uvědomovala si, že v horní pasáži udělala velkou chybu. "Věděla jsem, že budu bojovat až do cíle. Teď jsem strašně ráda, že to je bronz, ale pocity jsou smíšené. Kdybych tu chybu neudělala, mohlo to být ještě lepší," dodala.

Olympijská šampionka Foxová i s dvousekundovou penalizací zvítězila s výrazným náskokem 3,28, česká kanoistka na ni na třetím místě ztratila dokonce 7,64 sekundy.

30letá fenoménka Foxová navázala na páteční vítězství na kajaku a také na výhru v kategorii C1 na úvodním Světovém poháru v sezoně v Augsburgu. Minulý týden v pražské Troji ji porazila jen mladší ze sester Satkových Gabriela, jež v Polsku stejně jako další tři čeští olympionici nestartuje.

Brněnská rodačka Satková byla v Krakově třetí už v červnu roku 2022 a zopakovala tehdy po týdnu třetí místo z Troje, kde se dostala na pódium poprvé. Dnešním medailovým umístěním napodobila páteční druhé a třetí místo kajakářů Víta Přindiše a Jakuba Krejčího.

Finále bez Čechů

Třetím semifinálovým časem postoupila Kneblová, ale následně jako jedna ze čtyř finalistek neprojela branku a s 52 trestnými sekundami byla předposlední. Třetí česká kanoistka Eva Říhová obsadila v semifinále 22. pozici.

Bez české účasti je finále kanoistů, kompletní trio reprezentantů skončilo v dopoledním semifinále. Nejblíže startu v medailové jízdě byl Vojtěch Heger, který obsadil se ztrátou 27 setin sekundy první nepostupové 11. místo. Jan Větrovský byl sedmnáctý, Václav Chaloupka jednadvacátý.

V dějišti loňského mistrovství Evropy, které se v Krakově konalo v rámci Evropských her, nestartují olympionici Jiří Prskavec, Lukáš Rohan, Gabriela Satková a Antonie Galušková. Všichni chyběli i předminule v Augsburgu, minulý víkend ale závodili v Praze a vedle Satkové slavil triumf na kanoi i Prskavec.