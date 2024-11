Dozvuky F1 v Brazílii: Verstappen dominoval a Norris promarnil životní šanci

Velká cena Brazílie nabídla pozoruhodnou závodní podívanou, kterou ovládl zkušený Max Verstappen (27). A zdá se, že si právě tímto triumfem pojistil další titul mistra světa. I když tři závody mohou ještě do všeho výrazně promluvit.

Velká cena Brazílie bývala ještě před nedávnem tradičním závěrečným závodem sezony. V průběhu let se právě na ní vyhrávaly a ztrácely tituly. Zdá se, že tomu tak bude i v roce 2024, i když do konce soutěžního ročníku zbývají ještě tři víkendy.

S větším množstvím červených světel, než kolik najdete na hracích automatech a s více změnami počasí, než v aprílovém období, zvýšil Max Verstappenen svůj náskok na Landa Norrise na téměř nedostižných 64 bodů.

Verstappen jede pro titul číslo čtyři

V letech 2022 a 2023 byl důvodem Verstappenovy dominance spíše skvělý vůz než jeho talent. Ale ani jeho největší kritici nebudou moci říci totéž, až bude na konci sezony 2024 korunován šampionem.

Na začátku víkendu v Brazílii mu štěstí nepřálo, smolně načasovaná červená vlajka ho vyřadila z druhé kvalifikace a další zajistila pole position jeho hlavnímu soupeři Norrisovi. V té chvíli to vypadalo, že právě Norrise čeká víkend, ve kterém stáhne ztrátu na čelo průběžného pořadí a dostane Verstappena pod větší tlak než kdykoli předtím. Jenže nizozemský pilot měl jiné představy.

Jeden z nejpůsobivějších výkonů sezony předvedl na začátku hlavního závodu. To se s vozem Red Bull během pouhých deseti kol dostal ze sedmnáctého na sedmé místo. Dokázal to zejména díky své pozoruhodné schopnosti najít v záludných podmínkách mnohem větší tempo než zbytek pole. Štěstí pak odvážnému jezdci přálo, když mu Safety Car poskytl příležitost, o které vytušil, že ji rozhodně nesmí promarnit.

Při restartu se Verstappen snadno dostal do vedení a následně si dojel pro vítězství. Byl o tolik rychlejší než zbytek pole a i Norris připustil, že by ho úřadující šampion předjel, i kdyby vyjížděl z prvního místa, které předtím ztratil.

Verstappenova jízda se zapíše do historie jako jedna z nejlepších, hned vedle výkonu stejného jezdce v podobných podmínkách na stejném okruhu v roce 2016, kdy jako teenager dojel na třetí příčce. Max dal všem jasně najevo, že přes všechny své nedostatky bude na konci sezony důstojným čtyřnásobným mistrem světa.

Propásl Norris životní příležitost?

V tak zrádných podmínkách, jaké panovaly v Sao Paulu, budete buď plavat, nebo se topit. Zatímco Norrisův hlavní rival plaval ke slávě, Brit se potopil a s ním i jeho naděje na titul. Vzhledem k tomu, že je mu teprve 24 let, není to pro něj konec světa. Ale kdoví, jestli ještě někdy dostane tak velkou šanci stát se šampionem.

Je totiž třeba připomenout, že letos se v boji o titul těšil plné podpoře svého týmu a byl v McLarenu nespornou jedničkou. A není vůbec jisté, že se stejným statusem nastoupí i do nové sezony, když má na druhé straně garáže osobnost s výbušným talentem v podobě Oscara Piastriho. Ten Norrise porazil i na začátku víkendu v Sao Paulu, získal pole position pro sprintový závod, ve kterém pohodlně vedl, dokud mu jeho tým nenařídil, aby kolegu pustil před sebe.

Situaci Norrisovi letos usnadňuje také skutečnost, že Red Bull má kvůli problémům Sergia Péreze častěji jen jednoho jezdce bojujícího v popředí. A to se v nové sezoně změní, neboť Juki Cunoda, Liam Lawson nebo Franco Colapinto velmi pravděpodobně zaujmou Mexičanovo místo a každý z nich bude pravděpodobně rychlejší než on.

Nelze vyloučit, že Norris nikdy nezíská titul. Zřejmě ale už nikdy nebude v pozici, kdy měl minimálně půl sezony nejsilnější vůz na startovním roštu, týmového kolegu, který má nakázáno hrát druhé housle, a soupeře, kterému chybí pomoc vlastního týmového kolegy. Ulovit Verstappena v letošní sezoně bylo náročné, ale ty největší výzvy Brita možná teprve čekají.

Továrna ve Viry se loučí

Jedním ze smutných příběhů letošní sezony je skutečnost, že se Renault rozhodl od roku 2026 přestat vyrábět vlastní motory. Projekt sídlící ve francouzském městě Viry-Chatillon, který fungoval díky obětavosti zaměstnanců dlouhých 47 let, pomalu končí. A tak to, co se stalo v Brazílii, má zvláštní význam.

Díky týmovým kolegům z týmu Alpine Estebanu Oconovi a Pierre Gaslymu skončily dva vozy s motory Renault poprvé od roku 2018 na stupních vítězů. Tento úspěch je o to působivější, že oba jezdci jsou Francouzi a jeli za tovární tým francouzského výrobce, nikoli za nějakého zákazníka.

Výkony Ocona a Gaslyho mohou být pro tým obrovskou finanční vzpruhou. Druhé a třetí místo – a s nimi spojený zisk 33 bodů – katapultoval stáj z devátého na šesté místo v šampionátu konstruktérů. Tato tři místa mají hodnotu přibližně 50 milionů eur. Co je ale důležitější, slouží i jako možná poslední odměna pro všechny, kteří pracují na provozu pohonných jednotek v továrně Viry.