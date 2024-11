Neudělali jsme nic špatně, měli jsme jen smůlu, prohlásil Norris. McLaren chce ale dál bojovat

Lando Norris (24) označil víkendovou Velkou cenu Sao Paula formule 1, po níž výrazně pohasly jeho šance na titul, za smolnou. V deštivém závodě plném nehod skončil britský pilot po startu z pole position šestý, zatímco jeho rival Max Verstappen (27) z Red Bullu se ze 17. místa propracoval až k vítězství. Norris ztrácí na nizozemského lídra tři závody před koncem sezony propastných 62 bodů, jeho šéf Andrea Stella nicméně v Brazílii řekl, že stáj McLaren ještě nic nevzdává.

Norris na okruhu Interlagos přišel hned po startu o vedení, které převzal George Russell z Mercedesu, pozici na stupních vítězů ale držel až do 27. kola, kdy zajel do boxů pro nové pneumatiky. Důležitý moment přišel o pět kol později, poté co za safety carem havaroval Franco Colapinto. Závod byl přerušen a vydělali na tom například Esteban Ocon z Alpine či právě Verstappen, kteří do té doby u mechaniků nebyli a mohli během vynucené pauzy vyměnit gumy bez časové ztráty.

"Bylo na čase, aby se také něco pokazilo," řekl Norris. "Při červené vlajce můžete vyměnit pneumatiky. To všichni ostatní udělali, takže jsme měli jen smůlu. Někdy to prostě nevyjde. Neudělali jsme nic špatně," doplnil.

Zatímco Russell se na stratégy v Mercedesu zlobil, Norris si za rozhodnutím měnit gumy stál. "Je mi jedno, co lidé říkají. Zůstat na trati nebylo správné," řekl. "Závod se neměl zastavovat, ale nakonec přišla nehoda, která tu červenou vlajku způsobila. To je někdy život. Riskujete a jim to vyšlo. Není to talent, prostě jen štěstí. My měli naopak trochu smůly," podotkl Norris.

Britský jezdec se po restartu snažil dostat vpřed, několikrát ale vyjel mimo trať. Nakonec skončil šestý. "Také jsem udělal pár chyb. Měl jsem auta vlevo i vpravo. Zablokoval jsem zadní kola, vyjel ven a přišel o dvě pozice. Byla to moje chyba. Nebyl to pro mě ideální závod," konstatoval Norris.

Pilot McLarenu byl také vyšetřován za incident z úvodu závodu, kdy při odloženém startu vyrazil do dalšího zahřívacího kola, aniž by mu to povolila startovní světla. Od komisařů dostal napomenutí a pokutu pět tisíc eur.

Rodák z Bristolu nyní ztrácí na Verstappena 62 bodů, ve hře jich je už jen 86. Nizozemec může slavit čtvrtý mistrovský titul po sobě už v nadcházející Velké ceně Las Vegas, která se pojede 24. listopadu.

Vedení McLarenu ale nic nevzdává. Tým motivuje také vedení v Poháru konstruktérů, kde má před druhým Ferrari náskok 36 bodů. "Náš sen pro tuhle sezonu pořád žije. Celkově jsme udělali takový posun, kdy si říkáme, že i kdybychom letos mistrovství světa nevyhráli, tak budeme příští rok ještě silnější," doplnil Stella.

