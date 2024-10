Dozvuky F1 v Mexiku: Sainz posunul Ferrari do boje o titul, Verstappen zašel příliš daleko

Od roku 2015, kdy se Velká cena Mexika objevila v kalendáři MS poprvé, byla nejednou jejím vrcholem parádní mariachi verze znělky formule 1. Letos to naštěstí nebyl ten případ. Naopak nabídla jeden z nejdivočejších závodů letošní sezony, který se dohrával ještě dlouho po triumfu Carlose Sainze (30).

Verstappen znovu ve špatném světle

V posledních několika letech se zdálo, že Max Verstappen jako jezdec dospěl a odklonil se od agresivního stylu závodění, který byl v lepším případě na samé hranici únosnosti a v horším vyloženě nebezpečný. Jenže o víkendu, kdy se v Evropě posunul čas o hodinu zpět, jako by se nizozemský jezdec vrátil v čase o dobré tři roky.

Stejně jako mnohokrát při svém titulovém souboji s Lewisem Hamiltonem v roce 2021 zachází Verstappen zkrátka příliš daleko, když se ocitne kolo na kolo s úhlavním rivalem. V posledních dvou závodech se do takové situace dostal třikrát a úhybné manévry Landa Norrise jsou jediným důvodem, proč se oba jezdci ještě nesrazili.

Ve všech třech případech Verstappen fakticky donutil Norrise, aby si vybral mezi ztrátou místa a kolizí, přičemž muži z McLarenu nenechal vůbec žádný prostor a zcela ignoroval bezpečnost obou. Norris v těchto situacích naštěstí zachoval rozum, nicméně Verstappenovi by takové jednání nemělo procházet.

A v Mexiku mu neprošlo, když dostal jednu desetivteřinovou penalizaci za každý ze dvou incidentů, které Norrise vytlačily mimo trať. Snad jde o znamení věcí příštích, protože jediné, co ho od takové jízdy odradí, je záruka, že ho to bude stát místa a body. Ať už zůstane před svým sokem, nebo ne.

Není pochyb o tom, že Verstappen je jedním z nejlepších jezdců všech dob, pokud jde o samotnou rychlost, ale po dvou sezonách, v nichž měl dostatečně dobrý vůz na to, aby se udržel daleko před zbytkem pole, se opět ukazuje jeho nedostatek klidu a odpovědnosti v mezních situacích kolo na kolo.

Sainz sype Red Bullu sůl do ran

Víkend nemohl pro jezdce Red Bullu dopadnout o moc hůře. Verstappen skončil šestý a Sergio Pérez na samém dně startovního pole.

Předstihnutí Red Bullu v šampionátu konstruktérů ze strany Ferrari se zdálo být nevyhnutelné už po Velké ceně USA, kde bylo zřejmé, že italská stáj po podzimní přestávce vyjela s nejsilnějším vozem. Ale skutečnost, že to byl právě Sainz, kdo odsunul úřadující šampiony, bude pro Christiana Hornera a spol. obzvlášť hořkou pilulkou.

Nejenže Red Bull nechal Sainze uniknout ze svých spárů v roce 2019 poté, co se rozhodl nepovýšit ho ze sesterského týmu Toro Rosso, ale stáj mu dokonce nenabídla místo ani pro sezonu 2025, pro níž Ferrari ohlásilo, že jej nahradí Hamiltonem. Místo aby spolkli hrdost a znovu jej oslovili, rozhodli se zachovat si víru, že se z jezdce, který už je pod jejich hlavičkou, vyklube ideální týmový kolega pro Verstappena.

V Mexiku se jasně ukázalo, že to bylo riziko, které se nevyplatilo podstupovat. Júki Cunoda havaroval v první zatáčce, Pérez a Liam Lawson se otloukali navzájem i s ostatními jezdci, než projeli cílem jako poslední, Daniel Ricciardo byl daleko a... Sainz si perfektním výkonem dojel pro vítězství.

V průběhu víkendu Španěl ukázal, jak elitním a kompletním jezdcem se stal, když si vynikajícím kolem zajistil pole position, v den závodu perfektně provedeným předjetím převzal vedení od Verstappena a poté si snadno dojel pro vítězství.

Zdá se, že rozhodnutí Red Bullu nedat mu před lety šanci stálo stáj už v této sezoně umístění v první dvojce. Volba vyhnout se mu i pro rok 2025 by ji však mohlo stát mnohem víc, protože její snaha najít špičkového druhého jezdce pokračuje.

Šéf Haasu dělá zázraky

Formule 1 neuděluje cenu pro nejlepšího ředitele týmu, ale kdyby se tak dělo, šéf Haasu Ayao Komatsu by byl v této sezoně horkým kandidátem. Hned ve své premiérovém ročníku u kormidla totiž dokázal zázraky.

Převzal vedení týmu, který byl pět let v pozadí a v roce 2023 dokonce nejhorší na startovním roštu, a po necelém roce pravidelně bojuje o body a má nakročeno ke druhému nejlepšímu umístění v historii. A po sedmém a devátém místě v Mexiku je americký tým v šampionátu konstruktérů už na šestém místě.

Mnoho práce na letošním voze bylo sice odvedeno ještě pod vedením Guenthera Steinera, ale Komatsu sám se na vývoji podílel jako technický ředitel a od té doby se stará o to, aby z tým z monopostu vytěžil veškerý potenciál a vyvaroval se chyb, pokud jde o vývoj a závodní strategie.

Výsledkem je, že tým s nejnižším rozpočtem a zdaleka nejmenšími zdroji na startovním roštu jede nad svými možnostmi, což je ostatně z velké části důvod, proč se automobiloví giganti z Toyoty rozhodli vrátit do F1 a uzavřít s Haasem partnerství.

Pokud by naplnilo potenciál, mohl by Haas nakonec bojovat o mnohem víc než jen o umístění v první desítce a Komastsu by byl za tento vzestup zodpovědný jako nikdo jiný.