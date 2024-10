Ferrari se opět dařilo. Velkou cenu Mexika vyhrál Sainz, Leclerc dojel třetí za Norrisem

Velkou cenu Mexika vozů formule 1 vyhrál Carlos Sainz (30). Španělský jezdec Ferrari porazil na trati bratří Rodríguezů o více než čtyři sekundy Brita Landa Norrise (24) z McLarenu. Třetí byl další pilot Ferrari Charles Leclerc (27). Lídr šampionátu Max Verstappen (27) z Red Bullu skončil po dvou penalizacích šestý a jeho náskok před Norrisem se zmenšil na 47 bodů.

Sainz, který navázal na triumf ze sobotní kvalifikace, vybojoval druhé vítězství v sezoně a čtvrté v kariéře. Ferrari se také posunulo v Poháru konstruktérů na druhé místo před Red Bull. V čele pořadí týmů zůstal McLaren.

"Upřímně jsem to chtěl dnes vyhrát. Potřeboval jsem to," řekl před televizními kamerami Sainz, kterého v příští sezoně nahradí ve Ferrari Lewis Hamilton. Španěl bude působit ve Williamsu. "Chtěl jsem získat ještě jedno vítězství, než Ferrari opustím, a to, že jsem to dokázal tady, před tímhle obrovským davem fanoušků, je úžasné. Do konce sezony zbývají čtyři závody, pokusím si je užít, a pokud ještě přijde další šance, půjdu po ní," uvedl Sainz.

Vítěz předchozích tří podniků v Mexiku Verstappen doplatil na dva 10vteřinové tresty, které obdržel v úvodu závodu po soubojích s Norrisem. Do konce šampionátu zbývají čtyři závody, další se pojede příští týden v Brazílii.

"Věděl jsem, co čekat. Maxe jako jezdce respektuji, ale byl jsem na to připravený. Podle mého názoru to nebylo moc čisté. Nakonec jsem to zvládl a byl to dobrý závod," řekl Norris, který oživil šanci na premiérový titul. "Musím dál držet hlavu dole a dělat to nejlepší. Jako tým předvádíme dobrou práci. Musíme se stále soustředit na sebe a útočit," doplnil.

Verstappen měl dobrý úvod a hned po startu se dostal před Sainze. Španěl se sice vrátil do čela, zkrátil si ale trať a vedoucí pozici Verstappenovi vrátil. Závod skončil po vzájemné nehodě pro Júkiho Cunodu z Racing Bulls a Alexandera Albona z Williamsu. Na trať musel už v prvním kole safety car.

Pětivteřinový trest dostal Sergio Pérez. Domácí Mexičan si sice polepšil z 18. příčky o pět míst, předtím ale špatně zastavil na startovním roštu a v dalším průběhu klesl znovu na chvost. V devátém kole se Sainz vrátil před Verstappena do vedení. O kolo později zaútočil na Nizozemce i Norris. Oba aspiranti v boji o titul svedli stejně jako před týdnem v americkém Austinu několik tvrdých soubojů, po nichž si Norris stěžoval na Verstappenovu nebezpečnou jízdu. Z jejich bitvy navíc těžil Leclerc, který před ně proklouzl na druhou příčku.

Verstappen obdržel dva 10vteřinové tresty. Jeden za vytlačení soupeře a druhý za zkrácení tratě a získání výhody. Trojnásobný mistr světa si trest odpykal při zastávce v boxech v 27. kole. Na trať se vrátil na 15. místě. V 31. kole zastavil pro nové pneumatiky Norris, později následovali také Leclerc a vedoucí Sainz. Verstappen se mezitím propracovával vpřed a ve 40. kole byl už šestý. Na této příčce dojel až do cíle.

Dvanáct kol před koncem se Norris dotáhl na druhého Leclerca. Monačan dostal o chvíli později při nájezdu do cílové rovinky smyk, vyjel mimo trať a Norris ho předjel bez boje. Čtvrtý dojel do cíle Hamilton z Mercedesu, který překonal pět kol před koncem v souboji týmových kolegů George Russella.