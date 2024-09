Kvalifikaci v Singapuru si podmanil Norris před Verstappenem, třetí byl Hamilton

Kvalifikaci na Velkou cenu Singapuru vozů formule 1 vyhrál Lando Norris z McLarenu. Britský pilot porazil na trati v Marina Bay úřadujícího mistra světa a lídra průběžného pořadí šampionátu Maxe Verstappena o 203 tisícin sekundy. Třetí byl Brit Lewis Hamilton z Mercedesu.

Norris vybojoval šestou pole position v kariéře a pátou v sezoně. Navázal na nejrychlejší časy z pátečního druhého a sobotního třetího tréninku. Ve třetím uspěl i poté, co byly jízdy přerušeny kvůli ještěrce na trati.

Rodák z Bristolu může v nedělním závodě vybojovat třetí letošní vítězství a dotáhnout se v pořadí šampionátu na Verstappena. Na něj zatím ztrácí z druhé příčky 59 bodů.

"Bylo to náročné. V průběhu kvalifikace bylo těžké se zlepšovat a získat nějaký čas k dobru. Ostatní se zdáli být stále rychlejší, takže mě to dostalo trochu pod tlak. Zvláště, když jsme na konci měli k dispozici jen jedno kolo," řekl před televizními kamerami Norris.

"Nakonec to na pole position stačilo a jsem za to rád. Zvláště tady v Singapuru z toho mám dobrý pocit. Zatím jsem se tu celou dobu cítil dobře a získal sebejistotu. V kvalifikaci to sice bylo možná horší, ale práci jsme zvládli. Uvidíme, co dokážeme zítra," doplnil Norris.

Trojnásobný mistr světa Verstappen skončil druhý a částečně nechal zapomenout na neuspokojivé výsledky z posledních měsíců. Nevyhrál již sedm závodů. Třetího Hamiltona nechal za sebou o 113 tisícin. Vedle snahy o udržení co největšího náskoku v čele MS zabojuje Nizozemec o první triumf v Singapuru.

"Myslím, že kvalifikace probíhala docela dobře. Po třetím tréninku se nám podařilo auto ještě trochu vylepšit. Když to porovnáme s tím, jak jsme na tom byli včera, tak můžeme být za první řadu rádi," uvedl Verstappen. "Těžko říct, co přijde zítra. V Singapuru se může stát spousta věcí, ale jsem rád, že jsme minimálně takhle na dostřel," podotkl.

Nedařilo se jezdcům Ferrari. Loňský vítěz Španěl Carlos Sainz v úvodu třetí části havaroval a odstartuje desátý. Kvůli přerušení kvalifikace zbyl poté pilotům prostor na jeden pokus. Ten nevyšel ani jeho týmovému kolegovi Charlesi Leclercovi, kterému komisaři smazali čas kvůli porušení traťových limitů. Monačan obsadil deváté místo.

Ve druhé části kvalifikace vypadl druhý jezdec Red Bullu Sergio Pérez. Čtyřiatřicetiletý Mexičan, který předloni závod v Singapuru vyhrál, odstartuje ze 13. místa.

Velká cena Singapuru F1