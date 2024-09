Veřejné práce pro mistra světa. Verstappena čeká trest za nadávku na tiskovce

Komisaři FIA potrestali mistra světa formule 1 Maxe Verstappena (26) veřejnými pracemi za použití hrubého výrazu na čtvrteční tiskové konferenci před Velkou cenou Singapuru. Na tom, jakou práci bude muset vykonat, se hvězdný nizozemský pilot musí dohodnout s Mezinárodní automobilovou federací.

Úřadující trojnásobný světový šampion a aktuální lídr průběžného pořadí Verstappen použil nevhodné slovo na F, když popisoval výkon svého vozu v kvalifikaci na předchozí Grand Prix Ázerbájdžánu. Komisaři v pátečním prohlášení uvedli, že se Verstappen za nadávku omluvil a hájil se tím, že angličtina není jeho mateřský jazyk.

"Komisaři sice uznali, že je to pravda, na druhou stranu je však důležité, aby se lidé vystupující jako vzory naučili ovládat, když mluví na veřejnosti, zvlášť když nejsou pod zvláštním tlakem," odůvodnili komisaři verdikt.

Verstappen byl potrestán den poté, co prezident FIA Muhamad Sulajím kritizoval piloty formule 1 za to, že mluví sprostě do vysílaček, a jejich nadávky pak slyší diváci v televizním vysílání.

Verstappen na to právě na inkriminované tiskové konferenci reagoval, že vedení F1 tedy nemusí rádiovou konverzaci vysílat. Bývalého šampiona Lewise Hamiltona zase naštval Sulajímův výrok, že piloti F1 nejsou rappeři, aby museli klít, a označil ho za rasisticky zabarvený.