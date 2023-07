Na Hungaroringu za rekordem. Red Bull zaútočí na 12. vítězství v řadě, vrátí se Ricciardo

Vedoucí tým světového šampionátu formule 1 Red Bull se pokusí ve víkendové Velké ceně Maďarska vyhrát 12. závod za sebou a překonat rekord McLarenu z roku 1988. Lídr stáje Max Verstappen (25) zaútočí na sedmý triumf v řadě a devátý v sezoně a může navýšit už tak obrovský náskok 99 bodů v čele pořadí před týmovým kolegou Sergiem Pérezem (33). Po více než půlroce se vrátí do závodů Australan Daniel Ricciardo (34), který pojede za tým Alpha Tauri.

Red Bull přistupuje k útoku na rekord s respektem. "Vždy se najdou lidé a okolnosti, které vás mohou zastavit. Maďarsko je úplně jiná výzva. Jezdí se tam více ve střední rychlosti a kvalifikaci může ovlivnit hustý provoz na trati. Bude tam navíc pořádné horko," řekl šéf týmu Christian Horner.

Šňůra výher začala na konci minulé sezony ve Velké ceně Abú Zabí. V tomto ročníku vyhráli jeho jezdci všech deset dosavadních závodů, v osmi dominoval Verstappen, ve dvou Pérez. Díky Verstappenovu triumfu před dvěma týdny ve Velké Británii vyrovnal Red Bull 35 let starý rekord McLarenu, kdy za něj závodili Ayrton Senna a Alain Prost. Ferrari sice vyhrálo v letech 1952 až 1953 čtrnáct Velkých cen po sobě, během této série ale vynechalo závod v Indianapolis.

Verstappen v Británii porazil o více než tři sekundy druhého Landa Norrise z McLarenu, třetí Lewis Hamilton z Mercedesu zaostal o šest. "Vidíme, jaké pokroky týmy kolem nás dělají. McLaren se zvedl, poslední víkend se dařilo také Ferrari a předtím Mercedesu. Kdo ví, kdo bude tento víkend naším hlavním vyzyvatelem," řekl Horner.

Verstappen, který zatím nezadržitelně směřuje za třetím mistrovským titulem za sebou, bude v Maďarsku obhajovat loňské vítězství. Rekordmanem v počtu výher je s osmi triumfy Hamilton. Vedle toho, že se na Hungaroringu hůře předjíždí, budou se muset piloti vyrovnat s vysokými teplotami.

Red Bull se chce vyvarovat případným technickým potížím. "Musíme se zlepšit ve všech oblastech. Nežertuju," uvedl Verstappen. Mexičan Pérez touží prolomit sérii kvalifikačních nezdarů. V nejlepší desítce na startu chyběl už pětkrát za sebou. "Vím, že jsem párkrát v této sezoně v kvalifikaci selhal, ale soustředím se na tuto sobotu. Vím, že mám v neděli skvělou závodní rychlost a výborné auto, s nímž mohu být každý víkend na stupních vítězů," podotkl Pérez.

Comeback v závodě královské automobilové třídy čeká čtyřiatřicetiletého Australana Ricciarda, který po loňském konci v McLarenu zahájil sezonu jako testovací jezdec Red Bullu a pro zbytek roku nahradil v sesterské stáji Alpha Tauri Nycka de Vriese. "Je to určitě výzva sednout do nového auta a hned se do toho dostat. Za poslední roky jsem toho ale hodně zažil a nebojím se," řekl Ricciardo.

Během kvalifikace se představí nový model řízené volby pneumatik. V první části pojedou jezdci na tvrdé směsi, ve druhé na střední a v závěrečné na měkké. Novinka má snížit celkový počet gum do sucha ze 13 na 11 a ušetřit náklady na logistiku a výrobu.

Program Velké ceny Maďarska začne pátečními dvěma tréninky. Po sobotním třetím se pojede od 16:00 kvalifikace. Závod je na programu v neděli o hodinu dříve.