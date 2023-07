Dozvuky GP Velké Británie: Red Bull vyrovnal památný rekord McLarenu, ten ukázal zlepšení

Desátý závod sezony formule 1 vyhrál dle očekávání Max Verstappen (25), který navýšil náskok na nejbližšího soupeře. Nikoliv na Sergia Péreze (33), ale stále třetího Fernanda Alonsa (41), který po Kanadě sliboval útok na vítězství. Jenže tentokrát úřadoval jiný britský tým. McLaren s balíkem změn zaútočil na přední pozice, zdvihl pomyslnou rukavici a zdá se, že příště na nevyzpytatelném Hungaroringu bude muset rakouský tým odolávat původně neočekávaným soupeřům.

Red Bull na okruhu Silverstone vyrovnal památný rekord McLarenu, který byl stanoven v roce 1988. Tehdy dominantní duo Ayrton Senn, Alain Prost vyhrálo prvních 11 závodů sezony, aby jejich šňůru přerušil až legendární double maranellských na Monze pár týdnů po úmrtí zakladatele týmu Enza Ferrariho. Současná série Red Bullu se počítá od posledního závodu minulého ročníku, a tak je nyní první místo sdílené (Mercedes a Ferrari měli nejdelší šňůry o délce 10 závodů).

KRÁL VÍKENDU – Lando Norris

Králem byl celý tým McLarenu, ale jezdcem dne se mohl stát pouze jeden z jeho jezdců. A podobně jako v Rakousku to byl Norris, kdo uspěl v hlasování fanoušků. Angličan vyjel senzační první řadu a po startu se dokonce dostal do čela závodu. Nebýt systému DRS, Verstappen by se možná dalšího vítězství nedočkal. Norris táhne tým nahoru, stáj z Wokingu se znovu dostala před Alpine a pokud bude stahovat Ferrari tak jako na domácí půdě, může ještě do konce evropské části sezony jít dokonce na třetí místo mezi konstruktéry.

Aktuální pořadí Poháru konstruktérů @F1

POTLESK PUBLIKA – Williams

Když se v pátek během tréninků zjevil Alex Albon před McLareny a Astony, vtipálci začali sdílet meme, v němž anglo-thajský jezdec říká "my jsme ten nejlepší britský tým". Neděle totální překvapení nepřinesla, ale Albon v závěru zcela zastínil Ferrari na konci bodované desítky a čtyřmi body přispěl k tomu, že tradiční tým už je v tabulce před Haasem na sedmém (!) místě. V Rakousku byl Albon chválen za 11. místo, to tentokrát vyjel Logan Sargeant, což je jeho dosavadní maximum.

PLUSOVÉ BODY – Max Verstappen

Nevedl celý závod, ale to už bychom od úřadujícího šampiona chtěli moc. Po pátém kole bylo nasnadě, že Verstappen míří za dalším prvenstvím a nakonec z toho byl podobně jako před týdnem hattrick. Max získal nejrychlejší kolo závodu a i díky bonusovým bodům (získal už pět z 10 možných) je v tabulce o pohádkových 99 bodů před týmovým kolegou. Vlastně je to na první pohled paradox, odjeto je 10 závodů a Holanďan má 255 bodů, což vychází na větší průměrný zisk, než je hodnota vítězství (25). Ano, zkresluje to 14 bodů za dva letošní sprinty, ale i tak je to pohádková matematika.

SMOLAŘ VÍKENDU – Ferrari

Jasně, výsledková mizérie Cavallino Rampante je daná špatným rozhodnutím ohledně nazutí pneumatik – tvrdá sada Charlese Leclerca působila téměř katastrofálním dojmem ve srovnání s časy, které později zajížděli jezdci McLarenu. Jenže italská stáj částečně doplatila na to, že během druhého tréninku kvůli elektronice nemohl vyjet Leclerc, jehož úkolem původně bylo simulovat závodní stint. Parta pod Fredem Vasseurem se tak obávala, že měkčí směs bude odcházet příliš rychle, až zvolila přehnaně opatrné řešení. Pozdě bycha honit, ale ani výjezd safety caru Ferrari nepomohl. Přitom v pátečním tréninku Carlos Sainz – loňský vítěz – na Verstappena ztratil pouze 22 tisícin sekundy...

Třicáté deváté kolo a souboj mezi oběma jezdci vrcholí. V nájezdu do zatáčky Stowe to Stroll zkouší, ale Gasly drží stopu a Kanaďan na Astonu Martin míří mimo trať. Ačkoliv překračuje limity trati – což ředitelství závodu potvrzuje smazáním jeho času –, pozici vracet nemusí, což Gasly nese velmi nelibě. Souboj pokračuje (a končí po kontaktu obou odstoupením Gaslyho, za což Stroll dostává penalizaci), ale otazníky rostou a rostou. Gasly situaci zpětně komentoval s velkým rozčarováním a poukázal na tresty, které před týdnem padaly na Red Bull Ringu.