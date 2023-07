Zpátky do kokpitu. Ricciardo se vrací do F1, v AlphaTauri nahradí neúspěšného De Vriese

Daniel Ricciardo se vrací do F1.

Daniel Ricciardo (34) se vrací do závodního kokpitu formule 1. Australský pilot nahradí v týmu AlphaTauri neúspěšného Nizozemce Nycka de Vriese (28), který o místo přišel po pouhých deseti závodech. Vítěz osmi Velkých cen F1 Ricciardo přichází na "hostování" ze sesterské stáje Red Bullu, ve kterém působí v této sezoně jako náhradní jezdec. Jak uvedl tým AlphaTauri v prohlášení, závodní comeback zažije Ricciardo už příští týden ve Velké ceně Maďarska.

"O jeho jezdeckých schopnostech není třeba pochybovat a mnohé z nás dobře zná, takže jeho zapracování bude bez komplikací. A tým bude profitovat i z jeho zkušeností," uvedl šéf týmu AlphaTauri Franz Tost. Nadšeně se vyjádřil i Ricciardo. "Je skvělé, že budu zase s rodinou Red Bullu na závodní dráze," řekl.

Ricciardo má za sebou dvanáct závodních sezon v královské automobilové třídě. V letech 2012 a 2013 si dobrými výkony v týmu Toro Rosso, který byl předchůdcem AlphaTauri, vybojoval "povýšení" do Red Bullu a hned v první sezoně po třech triumfech obsadil třetí místo v MS. Stejné umístění zopakoval i o dva roky později. V roce 2019 přestoupl do Renaultu a předloni do McLarenu. Tam po dvou sezonách skončil a znovu jej angažoval Red Bull, byť jen na pozici testovacího a rezervního pilota.

De Vries v premiérové sezoně v F1 zaostával za stájovým kolegou Júkim Cunodou, který se postaral o jediné dva body nejslabšího týmu šampionátu. Nizozemcovým maximem bylo dvanácté místo v Monaku, při loňském debutu jako náhradník ve Williamsu přitom exmistr světa formule E zazářil devátým místem v Monze.