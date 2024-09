Piastri vyhrál v Baku, Pérez se Sainzem přišli kvůli nehodě v předposledním kole o pódium

Velkou cenu Ázerbájdžánu vozů formule 1 vyhrál Australan Oscar Piastri (23) z McLarenu a získal druhý triumf v kariéře. Druhý skončil Charles Leclerc (26) z Ferrari, třetí byl George Russell (26) z Mercedesu. Závod na městské trati v Baku se dojel v režimu virtuálního safety caru poté, co kolo se před koncem v souboji o třetí místo srazili Carlos Sainz (30) z Ferrari a Sergio Pérez (34) z Red Bullu.

Velký posun zaznamenal druhý pilot McLarenu Lando Norris, který obsadil po startu z 15. místa čtvrtou příčku. Získal také prémiový bod za nejrychlejší kolo. McLaren se tak po dnešním závodu posunul do čela Poháru konstruktérů, kde vystřídal Red Bull a vede o 20 bodů.

"Tohle bylo pravděpodobně nejvíc stresující odpoledne v životě. Určitě šlo o jeden z mých nejlepších závodů v kariéře," řekl po dojezdu ve vysílačce Piastri, který navázal na vítězství z červencové Velké ceny Maďarska.

"Když to porovnám s loňským rokem, když jsem do týmu přišel a byli jsme prakticky poslední, tak to, že teď vedeme Pohár konstruktérů, je neuvěřitelné. Celý tým zaslouží obrovskou pochvalu, jak to dokázal otočit," doplnil Piastri.

Druhý Leclerc vybojoval čtvrté stupně vítězů za sebou. "Piastrimu gratuluji, zasloužil si vyhrát. Jakmile jsme nasadili tvrdé pneumatiky, věděl jsem, že to bude horší. Byli jsme lepší spíše na těch středních. Jsem rád že jsem to zvládl až do cíle, protože pneumatiky už začaly být hodně poškozené," uvedl Leclerc.

Lídr šampionátu a obhájce titulu Max Verstappen dojel pátý a nevyhrál v sedmém závodě po sobě. Před Norrisem vede o 59 bodů. Do konce sezony zbývá sedm závodů.

Vítěz sobotní kvalifikace Leclerc udržel po startu vedení. Na třetí místo se dostal Pérez, který předjel Sainze. Ve 13. kole začali stavět první jezdci pro nové pneumatiky. Po Verstappenovi, Russellovi či Lewisi Hamiltonovi následovali další. Jednou z výjimek byl Norris, který začínal závod na tvrdé směsi.

Ve 20. kole zaútočil Piastri na Leclerca a dostal se do vedení, které se mu dařilo držet. Až ve 37. kole zastavil Norris pro nové pneumatiky a vydal se stíhat šestého Verstappena, kterého tři kola před koncem také předjel.

V čele se mezitím odehrával boj o druhé místo mezi Leclercem, Pérezem a Sainzem. Leclerc se dokázal po jednom z manévrů ubránit. Sainz s Pérezem se spolu střetli, skončili ve zdi a závod nejeli. Na třetí příčku se tak posunul Russell.

