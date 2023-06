V Kanadě vyhrál Verstappen a vyrovnal Sennu. Red Bull získal 100. triumf

ČTK

Nizozemský pilot Max Verstappen (25) vyhrál Velkou cenu Kanady formule 1 a 41. vítězstvím v kariéře vyrovnal bilanci legendárního Brazilce Ayrtona Senny. Úřadující mistr světa porazil na trati v Montrealu o více než devět vteřin Fernanda Alonsa (41) z Aston Martinu, třetí skončil Lewis Hamilton (38) z Mercedesu. Jubilejní 100. vítězství v F1 oslavila stáj Red Bull.

Verstappen obhájil v Kanadě loňský triumf a zvýraznil své vedení v mistrovství světa. Vyhrál šestý z osmi letošních závodů, dominoval počtvrté za sebou a v sezoně ještě neskončil hůře než druhý.

Za ním je v šampionátu jeho týmový kolega Sergio Pérez, jenž v Montréalu dojel šestý, ale získal bonusový bod za nejrychlejší kolo. Mexičanova ztráta na Verstappena narostla na propastných 69 bodů.

"Mám velkou radost. Nebyl to úplně jasný závod, protože jsme těžko zahřívali pneumatiky a složitě se s nimi pracovalo. Nakonec jsme to ale zvládli," řekl před televizními kamerami Verstappen. "Získat pro tým sté vítězství je něco úžasného. Nikdy jsem nečekal, že bych mohl takových čísel dosáhnout. Byl to skvělý den."

Nejlepších 10 jezdců z VC Kanady. @F1

Red Bull se stal teprve pátým týmem, který získal 100. vítězství v F1. Více triumfů mají jen Williams (114), Mercedes (125), McLaren (183) a Ferrari (242).

"Vyhrát sto závodů je velký úspěch. Není to jen o dnešku, ale jsou pod tím podepsáni i všichni muži a ženy z dřívějška, kteří se do toho zapojili. Vyhráli jsme přes 27 procent závodů, ve kterých jsme startovali. To je neuvěřitelná statistika," uvedl šéf týmu Christian Horner.

Vítěz kvalifikace Verstappen udržel po startu vedení. Na druhé místo se dostal Hamilton, který předjel Alonsa. V osmém kole odstoupil kvůli technickým potížím Logan Sargeant z Williamsu.

O čtyři kola později narazil do zdi George Russell z Mercedesu a na trať vyjel safety car. Vedle Verstappena si pro nové pneumatiky zajeli také Hamilton s Alonsem. Britský jezdec při návratu z boxů sice soupeře "zavřel", komisaři mu ale žádný trest nedali.

Dvojnásobný mistr světa Alonso dlouho třetí nezůstal. Ve 22. kole využil lepší rychlosti a Hamiltona předjel. Do první desítky se vrátil z chvostu pole Russell, ale nakonec závod kvůli potížím s brzdami nedokončil.

Vedoucí trio absolvovalo před závěrečnou částí ještě jednu zastávku v boxech. Alonso měl podle Mercedesu trable s přehřátými brzdami a Hamilton se na něj deset kol před koncem dotáhl. Sedminásobný světový šampion se ale k žádnému útoku nepropracoval a skončil třetí. Elitní trojice dokončila závod ve stejném pořadí, jak do něj odstartovala.

"Dopadlo to, jak jsem čekal. Věřil jsem, že trochu Red Bull potrápíme. Po startu jsme ztratili jednu pozici a s Lewisem jsme na sebe celý závod tlačili. Neměl jsem jediné kolo, ve kterém bych si odpočinul. Byla to skvělá bitva," řekl Alonso.

Zkušený Španěl stanul na stupních vítězů pošesté v sezoně, Hamilton byl na pódiu potřetí. "Byl to pro nás dobrý víkend. Myslím, že jsme na správné cestě," uvedl britský jezdec.

Alonso stanul na stupních vítězů pošesté v sezoně, Hamilton byl na pódiu potřetí. Povedený závod odjel Alexander Albon z Williamsu, který udržel sedmé místo. Domácí Lance Stroll z Aston Martinu skončil o dvě příčky hůře.

Výsledky Velké ceny Kanady formule 1