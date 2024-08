Verstappen vyrazí do domácí VC ze druhého místa, kvalifikaci v Nizozemsku ovládl Norris

Kvalifikaci na Velkou cenu Nizozemska formule 1 vyhrál britský pilot McLarenu Lando Norris. Domácího Maxe Verstappena z Red Bullu, za nímž je druhý v průběžném pořadí mistrovství světa, porazil o 356 tisícin sekundy.

Norris vybojoval v první Grand Prix po měsíční pauze třetí pole position v sezoně. Ukončil úspěšnou sérii trojnásobného mistra světa Verstappena, jenž od doby, co se Velká cena Nizozemska před třemi lety vrátila do kalendáře F1, vládl v Zandvoortu nejen ve všech závodech, ale také v kvalifikacích.

"Cítil jsem se příjemně, auto bylo úžasné. Udělali jsme pár vylepšení a všechno fungovalo výborně," pochvaloval si Norris, jenž v neděli zabojuje o druhé vítězství v sezoně. "Těším se. Je mi jasné, že to bude náročné. Max byl celý víkend rychlý. Jasně, dnes jsme ho dostali, ale stále je druhý a určitě bude bojovat, zvlášť když je to jeho domácí závod," dodal na adresu nizozemského rivala.

Verstappenovi hrozí, že nevyhraje pátý závod za sebou. Poté, co byl sedmý v první kvalifikační fázi a až osmý ve druhé, byl nakonec s druhým časem spokojený. "Udělal jsem maximum, co se dalo. Za první řadu jsem šťastný," uvedl šestadvacetiletý šampion. "Zítra to zkusím, ale když ztratíte v kvalifikaci více než tři desetiny, tak musíte být realisty. Budu se snažit zajet dobrý závod," řekl.

Na Verstappena, který vede pořadí MS před Norrisem o 78 bodů, může v neděli po startu útočit další jezdec McLarenu Oscar Piastri. Australan zajel s odstupem 499 tisícin třetí čas a bude v druhé řadě společně s Britem Georgem Russellem z Mercedesu.

Zklamáním skončila kvalifikace pro Russellova krajana a týmového kolegu Lewise Hamiltona, jenž vyhrál minulý závod v Belgii, ale dnes byl dvanáctý. Do závěrečné třetí fáze nepostoupil z jedenácté pozice ani Španěl Carlos Sainz z Ferrari. Druhý jezdec slavného italského týmu Charles Leclerc z Monaka byl šestý.

Do kvalifikace nenastoupil Američan Logan Sargeant, poté co měl v dopoledním tréninku havárii, při níž jeho williams vzplál. Sám jezdec, jehož od příštího roku nahradí Sainz, vyvázl nezraněn a z místa nehody odešel po svých.

