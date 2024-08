Šéf McLarenu chválí Norrise: Má na to být šampionem. Kdyby tým fungoval lépe, má ještě víc bodů

Lando Norris (24) má na to, aby se stal mistrem světa Formule 1 a McLaren může za některé jeho chyby. To prohlásil v pátek šéf týmu Andrea Stella (53) v reakci na jezdcovu sebekritiku. Brit v pátek ovládl trénink na Velkou cenu Nizozemska a je nebližším pronásledovatelem Maxe Verstappena (27), vítěze třech předchozích ročníků F1.

Norris při příjezdu na Velkou cenu Nizozemska novinářům řekl, že má pocit, že nepředvádí výkony na úrovni mistra světa. Brit je v pořadí jezdců druhý, ale na trojnásobného mistra světa Maxe Verstappena z Red Bullu ztrácí deset závodů před koncem 78 bodů.

Stella uvedl, že Norris se poměřuje s dokonalostí a má tendenci vidět sklenici spíš napůl prázdnou než napůl plnou., ale je normální, že i šampioni mají závody, ve kterých mohli jet lépe.

"Lando rozhodně má na to, aby se stal mistrem světa. Už teď předvádí výkony na úrovni, kterou v minulosti předváděli někteří velcí šampioni, s nimiž jsem měl to štěstí pracovat," řekl Ital, který dříve spolupracoval ve Ferrari s velikány Michaelem Schumacherem a Fernandem Alonsem.

Stella řekl, že Norris na sebe vzal odpovědnost za několik rozhodnutí, zejména v Kanadě a na Silverstonu, která by si měl ve skutečnosti vyčítat tým.

"Kdyby tým fungoval na vyšší úrovni, pak by měl Lando v šampionátu více bodů," prohlásil Ital.

"Jako tým tak trochu oceňujeme, že část tlaku klade na sebe nebo zvedá ruku a říká, že je něco jeho vina. Ale myslím, že mám dost zkušeností na to, abych řekl: 'Kámo, neboj se, je to na týmu, dál odváděj dobrou práci, dál pracuj na zlepšování svých vlastních příležitostí'. Na sobě jako týmu musíme dost zapracovat."

McLaren je v pořadí konstruktérů druhý, 42 bodů za Red Bullem. "Číselně to z pohledu šampionátu jezdců vypadá, že je tu velká propast, kterou musíme zaplnit. Pronásledujeme Maxe Verstappena, a ten nám to rozhodně nebude usnadňovat," řekl Stella.

"Ale jsme nadšení, že jsme v této pozici, a Lando v ní rozhodně není proto, že by mu někdo pomohl. Lando je v této pozici proto, že podává velmi silné výkony, a to bychom měli uznat a uvědomit si to."