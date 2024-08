Rovanperä se doma neraduje, v závěru havaroval a Finskou rallye vyhrál Ogier

Finskou rallye vyhrál francouzský pilot Sébastien Ogier (40) a připsal si třetí vítězství v sezoně a 61. v kariéře. Za triumfem přitom jasně mířil jeho týmový kolega z Toyoty Kalle Rovanperä (23), ale v předposlední zkoušce havaroval a ani letos ve své domácí soutěži nedosáhl na výhru.

Úřadující mistr světa Rovanperä, jenž letos stejně jako Ogier jezdí jen vybrané rallye a ovládl předchozí soutěže v Polsku a Lotyšsku, vedl na šotolinových tratích v okolí rodného Jyvaskylä od pátku. Do předposlední 19. rychlostní zkoušky vstupoval s náskokem 45,8 sekundy na Ogiera, ale trefil kámen a vylétl se svou Toyotou Yaris z trati do stromů. Třiadvacetiletý šampion i jeho spolujezdec Jonne Halttunen vyvázli bez zranění, ale soutěž pro ně skončila.

Vítězství spadlo do klína osminásobnému mistru světa Ogierovi, jenž se představil ve Finsku poprvé od roku 2021 a vyhrál tam podruhé v kariéře. Druhý skončil s odstupem 40,1 sekundy lídr šampionátu Thierry Neuville z Belgie, třetí byl Francouz Adrien Fourmaux.

"Je těžké se nyní usmívat. Výhra ve Finsku je vždycky příjemná, ale takhle jsme to nechtěli. Je mi Kalleho a Jonneho líto, celý víkend jeli skvěle. My měli smůlu na Sardinii, kde jsme prohráli na poslední rychlostní zkoušce, a tady jsme měli štěstí. To je prostě motorsport," řekl čtyřicetiletý Ogier s připomínkou červnové Italské rallye, kde přišel o vítězství o pouhé dvě desetiny sekundy po defektu v závěrečné power stage.

Neuville si díky druhému místu výrazně polepšil v hodnocení mistrovství světa, neboť jeho hlavní rivalové Ott Tänak z Estonska a Brit Elfyn Evans soutěž nedokončili. Čtyřnásobný mistr světa z týmu Hyundai má po deváté z letošních 13 rallye v čele náskok 27 bodů, navíc před nově druhým Ogierem, který už několik sezon neabsolvuje kompletní program seriálu.

Letošek vzhledem k vývoji sezony nicméně může být výjimkou. "Vypadá to, že nemám jinou možnost. Už to není moje priorita, ale uvidíme," řekl Ogier vyhýbavě na otázku, zda navzdory původním plánům pojede všechny zbylé rallye v sezoně.

Jediný Čech na startu Martin Prokop obsadil osmnáctou pozici, mezi vozy kategorie WRC2 byl jedenáctý.

Mistrovství světa bude pokračovat začátkem září v Řecku.

Výsledky Finské rallye