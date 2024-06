Italskou rallye vede Ogier před Tänakem, Prokop je desátý a získal první bod v sezoně

Sébastien Ogier půjde do závěrečné etapy s náskokem 17,1 sekundy.

Po dvou etapách je v čele Italské rallye osminásobný světový šampion Sébastien Ogier. Francouzský pilot Toyoty v úvodu dne dvakrát přepustil vedení soupeři z Hyundaie Ottu Tänakovi z Estonska, ale odpoledne se vrátil do čela pořadí a do závěrečné etapy půjde s náskokem 17,1 sekundy před estonským jezdcem. Na konec první desítky se i díky potížím konkurence propracoval Martin Prokop s fabií a při novém systému bodování získal první bod do hodnocení šampionátu v sezoně.

"Vcelku pozitivní den, obzvlášť odpoledne. Dopolední zkoušky se mi moc nelíbily, ale pak mě to bavilo," řekl Ogier, který vyhrál čtyři z pěti testů druhé etapy. Pokud v neděli vedení udrží, osamostatní se s pěti triumfy v čele statistiky před krajanem Sébastienem Loebem. Tänak na Sardinii zvítězil dvakrát.

Vedoucí dvojici nikdo neohrožuje. Třetí Dani Sordo v dalším voze korejské značky zaostává o více než dvě minuty. V průběhu dne se na třetí místo vyhoupl vedoucí muž šampionátu a obhájce loňského prvenství Belgičan Thierry Neuville s dalším hyundaiem, ale po havárii pro něj etapa ještě před polednem skončila.

Jeho trable nahrály rivalovi z Toyoty Takamotu Kacutovi, ale ten o třetí místo přišel pro změnu kvůli potížím s převodovkou.

Prokop poskočil na desáté místo z 18. pozice po pátku a svádí souboj s dalšími piloty ve vozech Škoda Fabia. Jen o 10 sekund před ním je Polák Kajetan Kajetanowicz a osm sekund za českým jezdcem se drží Estonec Robert Virves. Celé trio ztrácí na lídra přes osm minut.