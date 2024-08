Salač zajel nejlepší výsledek v sezoně, ve Velké ceně Rakouska byl desátý

Motocyklový jezdec Filip Salač (22) se poprvé od loňského října prosadil v mistrovství světa v silničních závodech do první desítky pořadí. Ve Velké ceně Rakouska dnes dvaadvacetiletý pilot uzavřel Top Ten v kategorii Moto2 a o jednu příčku vylepšil letošní maximum. Závod vyhrál vítěz kvalifikace a obhájce prvenství Celestino Vietti (22) a připsal si první triumf od loňského úspěchu právě na Red Bull Ringu ve Spielbergu. V královské třídě MotoGP triumfoval už třetím rokem po sobě Ital Franceso Bagnaia (27). Dvojnásobný mistr světa navázal na sobotní triumf ve sprintu a upevnil si vedení v MS.

Salač v Rakousku už v trénincích naznačil formu, do kvalifikace postoupil s druhým nejlepším časem, ale v soubojích o umístění na startovním roštu skončil až šestnáctý. Po startu z šesté řady se dnes dlouho držel v závěru bodované patnáctky, ale v závěru se mu povedl posun. Do posledního kola vjel jako jedenáctý a v cíli ho nakonec jen 31 tisícin dělilo od devátého Američana Joea Robertse, třetího muže celkové klasifikace MS.

"Velká škoda, že jsem startoval z té 16. pozice. Škoda červené vlajky (v kvalifikaci), když jsem to měl dobře rozjeté. Tempo ke konci závodu bylo super, takže musíme vylepšit kvaldu a myslím si, že do příštích závodů tam budeme," řekl Salač televizi Nova Sport

Až za nimi skončil i dosavadní lídr seriálu Sergio García. Španělský pilot získal jen dva body za 14. místo a příliš nevyužil absenci největšího rivala Aie Ogury z Japonska, který si v tréninku zlomil ruku. Dvaadvacetiletý Vietti si připsal čtvrté vítězství v Moto2 v kariéře, cílem projel po zadním kole daleko před před Alonsem Lópezem ze Španělska a Britem Jakem Dixonem.

Salač bodoval poprvé od květnového startu v Barceloně, z následujících čtyř závodů dvakrát upadl a do dvou nezasáhl kvůli zranění. Havaroval i v minulém týdnu při testování na španělském okruhu Aragón a v Rakousku si dojel pro letošní maximum navzdory potížím s kolenem.

Bagnaia zopakoval double

Bagnaia zopakoval ve Spielbergu loňský double. Hlavní závod vyhrál s více než třísekundovým náskokem před Jorgem Martínem ze Španělska, který do Rakouska přijel jako lídr. Už po sprintu se obhájce titulu ale na Martína bodově dotáhl a díky většímu počtu vítězství se ujal vedení v šampionátu, nyní si po sedmém letošním triumfu první místo pojistil.

Třetí dojel do cíle už s více než sedmisekundovou ztrátou další Ital Enea Bastianini. Výsledky 11. závodu sezony tak kopírují aktuální pořadí v šampionátu, a to až do čtvrtého místa, které obsadil exmistr světa Marc Márquez ze Španělska.

Závod Moto3 vyhrál už posedmé v sezoně Kolumbijec David Alonso. Jeho největší soupeř Ivan Ortolá ze Španělska dojel až devátý, takže osmnáctiletý lídr zvýraznil náskok v čele pořadí na 71 bodů. Na druhém místě si vyrovnal letošní i kariérní maximum Španěl David Muňoz, který o pouhých pět tisícin předstihl v cílové rovince krajana Daniela Holgada.

Výsledky VC Rakouska