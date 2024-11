Ve Valencii se kvůli záplavám nepojede, o náhradním termínu závěrečné motocyklové VC se jedná

Závěrečná Velká cena seriálu mistrovství světa silničních motocyklů ve Valencii se po ničivých záplavách, které tento týden postihly Španělsko, neuskuteční. O jejím zrušení v pátek informovalo vedení MotoGP, o náhradním dějišti závodního víkendu zástupci šampionátu jednají.

Proti konání Grand Prix, která se měla uskutečnit od 15. do 17. listopadu, už v minulých dnech protestovali jezdci, podle nichž by bylo v současné situaci uspořádání závodů ve Valencii neetické. Finance potřebné na přípravu Velké ceny by podle nich měly být použity na pomoc.

Vedení seriálu původně zvažovalo odložení závodu na pozdější termín, nakonec se ale rozhodlo program zrušit. "Místo závodění ve Valencii budeme závodit pro Valencii," uvedli zástupci MotoGP. "Naše úsilí začne už během Velké ceny Malajsie a pokračovat bude v závěrečném kole roku 2024, přičemž nové místo konání a termíny budou oznámeny, jakmile budou potvrzeny."

Dvojnásobný mistr světa MotoGP Francesco Bagnaia po pátečním tréninku v Sepangu prohlásil, že by ve Valencii nezávodil, i kdyby to mělo znamenat, že ztratí naději na titul. V průběžném hodnocení šampionátu momentálně zaostává o 17 bodů za vedoucím Jorgem Martínem. "Nejsem ochoten ve Valencii závodit i za cenu toho, že přijdu o svůj hlavní cíl, kterým je zisk titulu,"uvedl tovární jezdec Ducati.

Kvůli přírodní katastrofě zrušila testovací zastávku ve Valencii i formule E. Zástupci šampionátu v pátek oznámili, že přípravu na novou sezonu přeložili do Madridu, kde se bude testovat od 5. do 8. listopadu.

Přívalové deště zasáhly jihovýchod Španělska v úterý a způsobily v zemi nejhorší povodně za několik desetiletí. Počet obětí už přesáhl dvě stovky, množství lidí se stále pohřešuje.