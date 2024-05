Nalaďte se na boj o medaile hokejovými dramaty. V hlavních rolích Nagano, Ranaři i Legendy

Ve čtvrtek odstartuje na mistrovství světa v hokeji očekávané play off, tým Radima Rulíka začne cestu za vysněnou medailí. To je však až za dlouho. Jak si do té doby zkrátit čekání? Třeba si pustit jako inspiraci některý z nejlépe hodnocených hokejových filmů...

Navíc si pro další tipy můžete stáhnout spřátelenou aplikaci Kinobox, kde budete mít vše přehledně na jednom místě a neuteče vám žádná novinka.

Dokumentů o hokeji jsou kvanta, tenhle je specifický. Americký snímek Hockeyland (2021) totiž sleduje skupinu mladých hráčů, kteří v rámci středoškolské ligy v Minnesotě bojují o to, aby si udrželi místo v týmu, dostali se na univerzitu nebo třeba i do NHL… Z poněkud odlehčenějšího soudku je pak komedie Ranař (Goon, 2011) o jednom velmi netradičním hokejistovi.

O tom, že hokej může být i terapií a spásou pak vypráví kanadské drama Indian Horse (2017). Film Legenda 17 (Легенда No. 17, 2013) zavzpomíná na Valerije Charlamova, který v roce 1972 coby člen sovětského týmu vyhrál olympiádu v Sapporu a následně se svými reprezentačními spoluhráči vyzval Kanadu v Sérii století.

Seriál Šampióni: Nová hra (The Mighty Ducks: Game Changers, 2021) navazuje na úspěšnou filmovou sérii Šampióni (The Mighty Ducks, 1992) a je zábavou pro celou rodinu. To český komediální seriál Lajna (2017) je mládeži nepřístupný, ovšem zrodil toho nejúžasnějšího hokejového trenéra Luboše Hrouzka, jehož hlášky vás budou bavit ještě dlouho po dokoukání všech třech sérií.

Za pozornost stojí i životopisné drama Maurice Richard (2005), jež seznámí diváky s příběhem opory týmu Montrealu Canadiens. Vynechat nelze Hokejový zázrak (Miracle, 2004) o triumfu USA na olympiádě v roce 1980 či americký dokument The Russian Five (2018) věnovaný pětici ruských hráčů v dresu Detroit Red Wings. Rudou pětku, která pomohla Detroitu dobýt Stanley Cup ve dvou sezonách po sobě, tvořili Sergej Fjodorov, Vladimir Konstantinov, Vjačeslav Kozlov, Vlačeslav Fetisov a Igor Larionov.

Na závěr tohoto výčtu přichází to nejlepší – Pásky z Nagana (2018). Tento český dokumentární film vznikl ve spolupráci s USA a Kanadou a vrací se k Turnaji století, tedy k zimním olympijským hrám v Naganu v roce 1998.

Hokejového turnaje se tehdy poprvé účastnily i hvězdy NHL a celý svět sledoval, jak si ikony jako Wayne Gretzky, Pavel Bure, Mike Modano, Teemu Selänne, Sergej Fjodorov, Eric Lindros a další povedou ve vzájemném měření sil. Málokdo však čekal, že tu nejcennější trofej nakonec zvedne nad hlavu tým z maličkého státu uprostřed Evropy...