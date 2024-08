Nejhorší český výsledek v historii? Vedení ČOV hodnotí bilanci kladně, vyzdvihuje tři zlata

Česko v Paříži prožilo medailově nejhorší olympijské hry v samostatné historii, ale předseda Českého olympijského výboru (ČOV) Jiří Kejval i šéf mise Martin Doktor na nedělní tiskové konferenci hodnotili bilanci spíše pozitivně. Vyzdvihli především tři zlaté medaile, které jsou hlavním kritériem pro medailové hodnocení zemí. Vedle toho čeští sportovci přidali dva bronzy a zaostali o dva cenné kovy za dosud nejméně úspěšným Pekingem 2008.

Do sedmého soutěžního dne česká výprava čekala v Paříži na první medaili. Pak se prosadili zlatí tenisté Kateřina Siniaková a Tomáš Macháč ve smíšené čtyřhře a bronzové družstvo kordistů. Následovaly další hluché dny s řadou čtvrtých míst a až v samém závěru her medailový spurt v podání zlatých rychlostních kanoistů Martina Fuksy i Josefa Dostála a překvapivě bronzové oštěpařky Nikoly Ogrodníkové.

Tři roky po Tokiu, kde se Češi radovali z rekordních jedenácti medailí, přišel v Paříži další rekord, tentokrát negativní. Vedoucí představitelé ČOV navzdory tomu nehodnotili českou účast negativně. "Se třemi zlaty určitě spokojenost, ten konec byl famózní," řekl Kejval. "Za mě super, hodnotí se hlavně zlato," poznamenal Doktor.

Připomněli, že hranice mezi úspěchem a neúspěchem je zejména v některých sportech velmi tenká. Týká se to například tradičně silného vodního slalomu, který na divoké vodě ve Vaires-sur-Marne vyšel naprázdno. "Byla to trošku smůla. Myslím, že tady byla největší tribuna na vodním slalomu ever, to není úplně jednoduché," komentoval to Doktor.

Medailové pořadí zemí. Livesport

Bez medaile skončila i střelecká skupina v Chateauroux. To byl podle Doktora podobný případ. "Je to otřepaná fráze, ale je to sport. Jakákoliv malá chyba je tam znát," podotkl.

Zlato neobhájil žádný ze čtyř olympijských šampionů z Tokia – kajakář Jiří Prskavec, judista Lukáš Krpálek, střelec Jiří Lipták ani tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková ve čtyřhře. "Těžko bych hledal shodnou objektivní příčinu. Myslím, že to byly jednotlivé výkony, které nevyšly tak, jak by si sportovci přáli. Zrovna vodní slalom a judo jsou sporty, kde stačí maličko, je to hodně rychlé. I včetně střelby ta hrana, kde se to překotí na jednu, nebo na druhou stranu, je strašně úzká," přemítal Doktor.

A připomněl rychlostní kanoisty, kteří zase měli smůlu v Tokiu. "Tehdy na Pepu (Dostála) a Máťu (Fuksu) foukalo přesně opačně, než by potřebovali. A tady se to povedlo," řekl.

Po dvou olympiádách poznamenaných koronavirem, které se konaly bez diváků, Kejval i Doktor vyzdvihli atmosféru na sportovištích v Paříži. Velkým zážitkem byl pro oba souboj o bronz v kordu družstev, v němž v Grand Palais Češi zaskočili domácí Francouze.

"Nikdy v životě jsem nevěřil, že by mohla být takhle obrovská atmosféra na šermířských závodech, měl jsem to za komorní sport. A najednou to tam vypadalo jako na Bayernu," řekl Kejval. Pro Doktora byl možná právě tento duel největším zážitkem z těchto her. Kejval jen litoval, že na olympiádě nebylo více českých fanoušků.

Do olympijských her zasáhlo 111 českých sportovců. "Před půl rokem jsem si ani já netroufl říct, že by tu mohlo být přes 110 sportovců. Už to je známka kvality. Po této stránce jsme udrželi nějakou hladinu, která tu byla předtím. Nebude to jednoduché udržet," dodal Doktor.