Nigérii pošesté v historii povede německý trenér, důvěru dostal Labbadia

Fotbalovou reprezentaci Nigérie bude trénovat Bruno Labbadia (58). Rodák z Darmstadtu bude šestým německým koučem na lavičce týmu s přezdívkou "Super Eagles". Národní svaz o angažování Labbadii informoval na webu, délku smlouvy neuvedl.

Bývalý německý útočník s italskými kořeny naposledy trénoval Stuttgart, odkud byl loni na jaře propuštěn. U nigerijského národního týmu nahradí Labbadia domácího Finidiho George. Bývalý reprezentant se posunul do role hlavního kouče teprve v dubnu z pozice asistenta Josého Peseira, jenž skončil poté, co letos tým dovedl do finále afrického šampionátu.

Bývalý bundesligový kanonýr Labbadia zatím trénoval jen na klubové úrovni, například Leverkusen, Hamburk, Wolfsburg či Herthu Berlín. V novém působišti ho čekají kvalifikační boje o postup na mistrovství Afriky a světový šampionát 2026 v USA, Kanadě a Mexiku.