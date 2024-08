Miliony, točte se! Spartu dělí 90 minut od půl miliardy. O kolik hrají ostatní české kluby?

Čtveřice českých fotbalových klubů stojí před truhlicí přetékající miliony korun. Teprve v příštích dnech se rozhodne, k jaké její části dostanou klíček. Sparta i Slavia sní o tom, že to může být ten pro účastníky hlavní fáze Ligy mistrů, Plzeň si stále myslí na velmi lukrativní Evropskou ligu a Mladá Boleslav doufá v Konferenční ligu. Nejlákavější je pochopitelně první zmíněná soutěž, kde si každý její účastník přijde minimálně na téměř 500 milionů korun.

Nejblíž k tomu má Sparta, která si v úterý může dovolit prohrát s Malmö i 0:1 a stejně postoupí. Jako každý účastník Ligy mistrů by pak měla nárok na odměnu ve výši 18,62 milionu eur (zhruba 466 milionů korun). K tomu bonusy za účast ve třech předkolech (13,1 milionu korun). Za každou výhru si pak kluby připíší 52,5 milionu korun, za remízu to bude rovná třetina (17,5 milionu).

Vzhledem k novému systému soutěže se pak na konci základních skupin budou vyplácet peníze i za umístění ve 36členné tabulce. Její poslední celek získá necelých sedm milionů korun a s každou příčkou vzhůru odměna přesně o tuto částku naroste. Tudíž ten, kdo skončí v celkovém pořadí například na 30. místě, bude brát přibližně extra 50 milionů korun. Další bonusy obdrží účastníci vyřazovací fáze, do jejíhož předkola (účast v něm je honorována 25 miliony korun) proklouzne i tým ze 24. příčky.

Výše uvedené se může týkat i pražské Slavie, která si však přivezla z Lille prohru 0:2. Zatím se zúčastnila dvou předkol a má tak nárok na prize money ve výši zhruba 8,8 milionů korun. Pokud poslední krok nezvládne, čeká ji jako útěcha skupina Evropské ligy. Jako poražený tým z nemistrovské části LM by měla nárok na 4,29 milionu eur (107 milionů korun). V EL je za výhru prémie 11,2 milionu korun a za remízu třetina (asi 3,75 milionu).

Rovněž v EL se od této sezony všechny celky v základní fázi utkají v rámci jedné velké skupiny. Po jejím skončení se vyhodnotí konečná tabulka a podle toho si kluby odnesou výplaty. V pořadí poslední získá cca 1,88 milionu korun, s každým místem nahoru se odměna přesně o tuto částku zvedá.

Loni přitom byla ve skupinách Slavia druhá nejlepší ze všech (pouze za stoprocentním Leverkusenem), podle modelu platným pro příští sezonu by si jen umístěním vydělala 65,7 milionu. Dalších 15 milionů je připraveno pro kluby, které skončí na prvním až osmém místě tabulky, polovina pro ty na jejím 9.-16. místě. Za postup do předkola play off je pak v banku 7,5 milionu. Osmifinále, které na jaře hrály Sparta i Slavia, je ohodnoceno částkou 43,8 milionu.

Na tyhle peníze může myslet i Viktoria Plzeň, která nyní o hlavní soutěž bojuje se skotskými Hearts. Doma si do odvety vytvořila náskok 1:0. Kdyby se jí povedlo postoupit, připíše si na konto bonus 4,31 milionu eur (zhruba 108 milionů korun). Jako účastník dvou předkol si zatím vydělala přibližně 8,8 milionu korun. V případě neúspěchu přejde do Konferenční ligy, jejíž účastníci zinkasují zhruba 80 milionů korun. Za vítězství v soutěži je tu připraveno 10 milionů a za remízu 3,3 milionu.

I KL čeká nový systém, v němž odehraje 36 účastníků v rámci jedné velké skupiny šest zápasů (tři doma a tři venku). Poté se vytvoří pořadí a následuje rozdělování banku za umístění. Nejhorší tým získá 700 tisíc korun, celek před ním o stejnou částku víc a tímto způsobem až na vrchol. Na něm loni stanula Plzeň, která by si tak letos přišla na cca 25,2 milionu.

Plus týmy na prvních osmi místech dostanou vedle postupu do osmifinále ještě 10 milionů korun, mužstva na 9.-16. místě polovinu. Ty, které se probojují do předkola play off (9.-24. pozice), si přilepší o dalších pět milionů. Postupující do osmifinále budou brát čtyřnásobek a čtvrtfinalisté, mezi něž loni patřila Plzeň, si vydělají 32,5 milionu korun.

Tyto počty se mohou týkat i Mladé Boleslavi, která musí pro účast v hlavní soutěži po domácí remíze 2:2 vyhrát na půdě maďarského Paksu. V KL, do níž vede cesta jen přes kvalifikaci a žádný tým není nasazen rovnou do hlavní fáze, by Boleslav při úspěchu přidala k fixní odměně za účast v základní části ještě výdělek ve výši 13,1 milionu korun za účast ve třech předkolech. Pokud by vypadla, vedle těchto odměn by jí náleželo ještě bolestné 18,8 milionu navíc za vyřazení v závěrečném dějství kvalifikace.

Účet už může uzavřít pokladník Baníku Ostrava, na jehož kontě přistane 8,8 milionu korun za dvě předkola a útěcha za konec ve třetím předkole ve výši 13,8 milionu korun.

Pro stále hrající české kluby to navíc pořád není všechno. Nemalé peníze totiž plynou také z prodeje televizních práv na zápasy…