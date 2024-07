Od královského Versailles po tahitské pláže. Kde všude se bude bojovat o olympijské medaile?

Hry 33. letní olympiády, jež vypuknou prvními soutěžemi už ve středu, se zdaleka nebudou konat jen v Paříži. Obří podnik bude rozprostřený vlastně po celé Francii a někteří sportovci si tak stěžují, že se ani nedostanou do oficiální olympijské vesnice. Co je to však proti surfařům, ti dokonce budou závodit v téměř 17 tisíc kilometrů vzdáleném Tahiti, odkud to je blíž do Jižní Ameriky než do Evropy…

Zatímco oni budou v končinách, kam se jezdí na exotickou dovolenou, jiní budou v turistickém ráji odlišného ražení, do nějž proudí turisté především obdivovat vznešenou historii. Versailles, Eiffelova věž a další jsou světoznámé architektonické skvosty. Sportovci mezi sebou budou zápolit ve zcela unikátních kulisách.

Na pařížském náměstí Svornosti, kde se odehrají nejmodernější disciplíny programu her jako breakdance, BMX, skateboarding či basketbal tři na tři, stála během Francouzské revoluce gilotina, na níž mezi 1300 oběťmi popravili i krále Ludvíka XVI. nebo Marii Antoinettu. Na zřejmě nejslavnějším zámku světa ve Versailles se v 18. století stvrdila americká nezávislost, v roce 1919 se tam uzavřela na diplomatickém poli 1. světová válka, nyní bude ve svých úchvatném parku hostit závody v jízdě na koni či moderní pětiboj.

Ve slavných zahradách Trocadéra pod Eiffelovovou věží, symbolem francouzské metropole i celé země, odstartuje i skončí svůj boj o medaile cyklisté. Fanoušci si tak alespoň částečně vynahradí tradiční podívanou, o níž byli ochuzeni u Tour de France. Legendární Stará dáma totiž ustoupila přípravám na olympiádu a vůbec poprvé ve své 111 let dlouhé historii neměla dojezd v Paříži. Na unikátní dějiště své soutěže se mohou v zemi třech mušketýrů těšit i šermíři, Grand Palais, postavený pro světovou výstavu v roce 1900, je vrcholem secesní architektury.

Mapa sportovišť pařížské olympiády. ©Paris2024

Mezi celkem 39 sportovišti jsou však i ta, která odrážejí dynamický pokrok. Plavci a vodní pólisté se utkají ve futuristickém komplexu La Defénse pod střechou arény, která s okolím ladí i díky nezaměnitelným obřím šupinám, jež stavitelé objednali až v Česku. Hala Porte de la Chapelle, v níž najdou útočiště badminton či moderní gymnastika, je postaven podle nejpřísnějších trendů. V celém areálu je 80 % zelených povrchů a materiálů z bio zdrojů.

I když organizátoři tvrdí, že chystají nejekologičtější olympiádu v historii, ochránci přírody a obyvatelé Tahiti jsou jiného názoru. Jablkem sváru je nová hliníková věž pro rozhodčí a televizní kamery přímo v oceánu, jež nahradila původní dřevěnou. Ekologové namítají, že stavba poškodí cenný ekosystém korálového útesu. Na jednom z nejslavnějších surfařských míst planety u městečka Teahupo’o ve Francouzské Polynésii si tak hry příliš příznivců nenašly.

Jejich stesky ovšem zapadnou ve vřavě, která se v následujících týdnech spustí v zemi galského kohouta. Organizátorům se povedlo místa her rozložit tak, že pokryjí prakticky celé její území. Střelci se usadí v Clairefontaine (zhruba dvě hodiny cesty z Paříže), na severu v Lille se budou konat turnaje v basketbalu a házené, na jihu v Marseille se zase pojede olympijská regata. A na tamním Stade Vélodrome budou stejně jako v Lyonu, Nice, St. Étienne, Bordeaux a Nantes hrát fotbalisté.

Jejich klání vyvrcholí v pařížském Parku princů, na rozdíl od mistrovství světa v roce 1998, jehož finále hostil téměř 80tisícový St, Denis. Ten byl tehdy speciálně pro šampionát postaven, nyní poslouží atletům, ragbistům a také na závěrečný ceremoniál. Zahajovací show se v pátek odehraje z velké části přímo na řece Seině, kde tradiční pochodové defilé sportovců nahradí plavba na lodích.

V mnohém originální a působivé hry tak začnou na dalším velice nezvyklém místě…