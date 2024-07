Vondroušová nebude obhajovat olympijské stříbro, do Paříže ji nepustí zranění

Český tým přichází před startem olympijských her v Paříži o medailovou naději. Na poslední chvíli zrušila svou účast v Paříži tenistka Markéta Vondroušová (25), která měla ve dvouhře obhajovat tři roky staré stříbro z Tokia. "Je mi to moc líto, ale problémy s rukou mě na kurt nepustí," oznámila vítězka Wimbledonu.

"Je mi to moc líto, ale ze zdravotních důvodů se neúčastním letošních olympijských her v Paříži. Doufala jsem do poslední chvíle, věřila, že by to mohlo jít alespoň v deblu, ale problémy s rukou mě na kurt nepustí. Soustředím se nyní na to, abych byla v pořádku na US Open, všem českým reprezentantům ve Francii budu držet palce na dálku," uvedla v průběhu turnaje Livesport Prague Open Vondroušová.

Rodačka ze Sokolova se letos naposledy představila ve Wimbledonu, kde však vypadla už v prvním kole s Jessikou Bouzasovou Maneirovou. Předtím v Roland Garros ale došla až do čtvrtfinále a vypadalo to, že by v prostředí, kde si v roce 2019 zahrála své první finále grandslamového turnaje, mohla uspět.

Podruhé ale letos už Vondroušová do Paříže neodcestuje. Důvodem je zranění levé ruky, kvůli kterému si musí dát od tenisu pauzu.

Vondroušová byla přihlášena kromě dvouhry také do turnaje čtyřhry, kde měla tvořit pár s Karolínou Muchovou. Česko tak přišlo po odhlášení loňské wimbledonské vítězky také o jednu deblovou dvojici. Na startovní listině ale zůstává dvojice Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková.

Olympijský turnaj, který budou hostit pařížské kurty Rolanda Garrose, začíná už v sobotu 27. července. Ženské finále dvouhry je na programu o týden později, zlaté utkání čtyřhry v neděli 4. srpna. Z českých tenistek bude o cenný kov usilovat vedle výše zmíněných také Linda Nosková a nakonec i Kateřina Siniaková, která původně byla náhradnicí.