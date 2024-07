OH v Paříži, 2 dny do zahájení: Českými vlajkonoši budou Horáčková s Krpálkem

Přestože slavnostní zahájení olympijských her v Paříži proběhne až v pátek 26. července, už ve středu započnou boje v základních skupinách pro fotbalisty a ragbisty. Hlavní události sledujte ve speciálu Livesport Zpráv, jenž mapuje veškeré dění na OH přímo v jeho dějišti nejen očima dat.

16:10 – Českými vlajkonoši na pátečním slavnostním zahájení olympijských her v Paříži budou mistryně světa v lukostřelbě Marie Horáčková a dvojnásobný olympijský šampion v judu Lukáš Krpálek. Oznámil to Český olympijský výbor. Krpálek ponese vlajku na zahájení podruhé, této pocty se mu dostalo také před osmi lety v Riu de Janeiro. Více informací najdete v článku.

15:30 – O první gól na fotbalovém turnaji se postaral ve 29. minutě v zápase s Uzbekistánem španělský obránce Marc Pubill, který využil dobře zahrané standardní situace.

15:00 – Dva zápasy fotbalového turnaje mužů zahájily soutěžní program olympijských her v Paříži. V 15:00 měly výkop zápasy Argentina - Maroko v St. Etienne a Uzbekistán - Španělsko v pařížském Parku princů. Odpoledne a večer pak vykročí do turnaje i zbývajících dvanáct celků, favorizovaný domácí výběr trenéra Thierryho Henryho nastoupí v 21:00 v Marseille proti Američanům.

14:13 – S hvězdným basketbalistou LeBronem Jamesem ponese vlajku americké výpravy na pátečním slavnostním zahájení tenistka Coco Gauffová. Oba budou poprvé zastupovat své sporty v roli vlajkonošů. Čtyřnásobný vítěz NBA i její historicky nejlepší střelec James byl jmenován již v neděli, dva dny nato vedení nejpočetnějšího týmu olympioniků v Paříži prozradili jméno jeho kolegyně.

14:05 – Česká televize nabídne z letošních olympijských her v Paříži 320 hodin přímých přenosů doplněných o záznamy, rozhovory, reportáže a vstupy přímo z dějiště her. Z předchozích her v Tokiu odvysílala živě okolo 300 hodin. Rozsáhlejší vysílání slibuje hlavní držitel práv Eurosport, který počítá na speciálních kanálech s 830 hodinami živého obsahu, což je 2,5krát tolik. Placená streamovací platforma Max pak celkově nabídne více než 3800 hodin živých sportovních přenosů a v jeden moment poběží až 54 streamů souběžně. Vyplývá to z informací firem.

13:40 – Kvůli použití dronu během tréninku novozélandských fotbalistek na olympijských hrách nuceně opustili tým Kanady asistentka trenérky a analytik. Nový Zéland si před čtvrtečním vzájemným zápasem postěžoval na počínání soupeře Mezinárodnímu olympijskému výboru, načež Kanadský olympijský výbor oznámil, že v Paříži skončili dva členové jejich fotbalové výpravy. V úvodním zápase navíc obhájkyně zlata nepovede z lavičky Bev Priestmanová.

13:15 – Skateboardista Andrew MacDonald oslaví za týden 51. narozeniny a užije si je jako olympijský debutant. Rodák z amerického Melrose bude v Paříži reprezentovat Velkou Británii, rodnou zemi svého otce. Skateboarding se poprvé pod pěti kruhy objevil před třemi roky v Tokiu a MacDonald bere svoji účast jako další velký okamžik v kariéře, který ho dříve ani nenapadl. Řekl to pro informační systém organizátorů her.

11:50 – Nad Paříží a okolím bude v pátek večer kvůli zahájení olympijských her vyhlášena bezletová zóna. Omezení se dotkne všech tří hlavních letišť u francouzské metropole, píše dnes agentura AFP. V Paříži bude v pohotovosti na 45 tisíc policistů a četníků. Zhruba 1800 policistů vyšlou do Francie zahraniční státy.

11:30 – Koronavirus v týmu australských vodních pólistek se rozšířil a aktuálně už národní olympijský výbor hlásí pět případů nákazy. Šéfka výpravy na olympijských hrách v Paříži Anna Mearesová uvedla, že testování podstoupili všichni sportovci v týmu a pozitivní nálezy se omezují jen na vodní pólistky.

11:20 – Zimní olympijské hry v roce 2030 se uskuteční ve Francouzských Alpách. Kongres Mezinárodního olympijského výboru (MOV) přidělil dnes v Paříži pořadatelství zatím podmínečně kvůli chybějícím garancím. Jednu záruku postrádá MOV od regionů Auvergne-Rhone-Alpes a Provence-Alpes-Cote d'Azur a druhou od budoucí vlády po nedávném vzniku politické krize v zemi. Více informací najdete v článku.

09:50 – O nadcházející letní olympijské hry v Paříži se v Česku zajímá 52 procent populace. Větší zájem mají muži, míra zaujetí také roste s věkem a vzděláním. Z konkrétních událostí se Češi těší nejvíce na přenosy z atletiky a tenisu. Výrazně více než ostatní respondenti ze světa se zajímají o sledování olympijského sportovního lezení. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky ve středu ČTK poskytla agentura Ipsos.

O olympijské hry je klasicky velký zájem. AFP

08:05 – Nový Zéland si postěžoval Mezinárodnímu olympijskému výboru, že trénink jeho fotbalistek před úvodním zápasem her v Paříži narušil dron z týmu kanadských soupeřek. Incident se stal v pondělí v St. Etienne, obhájkyně titulu Kanaďanky a Novozélanďanky rozehrají olympijský turnaj ve čtvrtek. Kanadský olympijský výbor se omluvil. "Zastáváme principy fair play, jsme šokováni a zklamáni. Všem dotčeným se omlouváme a další kroky řešíme s MOV, organizátory, kanadským svazem i FIFA," uvedl v prohlášení.

08:00 – Český olympijský výbor ve středu oznámí jména dvou vlajkonošů pro slavnostní zahájení her v Paříži. Svátek sportovců začne v pátek poprvé mimo hlavní stadion, a to na řece Seině. Podruhé po Tokiu budou na letních hrách vlajkonoši dva, před třemi lety se dostalo této cti tenistce Petře Kvitové a basketbalistovi Tomáši Satoranskému.

07:30 – Kongres Mezinárodního olympijského výboru (MOV) dnes potvrdí pořadatele zimních her v roce 2030, jimiž budou Francouzské Alpy, a 2034, které bude hostit Salt Lake City. Obě dějiště, která byla takzvanými preferovanými kandidáty, doporučil ke schválení výkonný výbor už v polovině června.

07:00 – Hned na úvod OH v Paříži nás čekají zajímavé souboje v rámci fotbalového turnaje. Tam proti sobě nastoupí například Argentina s Marokem, v jejichž kádru najdeme osobnosti jako jsou Julian Álvarez nebo Achraf Hakimi. Ve večerním utkání pak výběr USA vyzve domácí Francii.

06:30 – Šestinásobná olympijská medailistka v drezuře Charlotte Dujardinová se krátce před zahájením odhlásila z pařížských her. Devětatřicetiletá Britka dnes v prohlášení uvedla, že ji vyšetřuje Mezinárodní jezdecká federace (FEI) kvůli čtyři roky starému videu, na němž "projevila chybu v úsudku během tréninku". FEI následně uvedla, že jezdkyni udělila šestiměsíční distanc.