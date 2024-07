Olympijské taháky, čtvrtek 25. července: Ragbyová ikona, severské derby i zrádný start Španělek

Olympijské hry v Paříži sice budou slavnostně zahájeny až v pátek 26. července, nicméně už den před oficiálním startem budou probíhat líté boje na několika sportovištích. Proti dvojnásobným zlatým medailistům z Fidži se postaví mlýnová spojka a kapitán Les Bleus "velkého ragby" Antoine Dupont. Fotbalistky Španělska čeká nepříjemný soupeř z Japonska a k vidění bude i prestižní severské derby v házené.

Ragby Seven

Fidži – Francie (muži)

15:30, Stade de France, Paříž

Ragby je ve Francii velmi populární, jenže to sedmičkové se zatím úplně nepodařilo v zemi zpopularizovat a ani výsledky dosud nebyly kdovíjaké. Na olympiádě v Riu 2016 vypadli Francouzi už ve čtvrtfinále a do Tokia se vůbec nekvalifikovali. A tak se pro olympijský turnaj staví speciální tým, který vyztužil jeden z nejdůležitějších hráčů reprezentace Galského kohouta z klasického ragby Antoine Dupont. Ten už si sedmičkové ragby zahrál v jarních testech a vynechal kvůli tomu i starty v prestižním turnaji Six Nations.

Soupeřem domácího týmu ale budou dvojnásobní a zároveň úřadující olympijští vítězové z Fidži, které povede do boje pamětník obou zlatých medailí Jerry Tuwai. Zápas může rozhodnout o přímém postupujícím do čtvrtfinále….

Fotbal

Španělsko – Japonsko (ženy)

17:00, La Beaujoire Stadium, Nantes

Fotbalistky Španělska jsou úřadujícími mistryněmi světa a jejich olympijský tým je samozřejmě vyztužen o šampionky Jenifer Hermosovou a Alexii Putellasovou. Vstup do turnaje ale nebude mít tým vedený trenérkou Montse Tomeovou vůbec jednoduchý. V cestě totiž stojí Japonsko, které v základní skupině loňského světového šampionátu budoucí vítězky deklasovalo 4:0.

V japonském týmu je v Paříži hned sedm fotbalistek z anglické Premier League a dvě z italské Serie A. Zároveň na hřiště nastoupí zřejmě i střelkyně všech gólů ze zmíněného utkání se Španělskem z posledního mistrovství světa – tedy Hinata Mijazawaová z Manchesteru United, Riko Uekiová z West Hamu a také zkušená Mina Tanakaová, která má na svém kontě už 81 startů za národní tým.

Vzhledem k tomu, že Španělsku nemá ze ženského fotbalu na olympiádě ještě ani jedinou medaili a Japonsko bralo v roce 2012 stříbro a o čtyři roky později skončilo v semifinále, půjde už v úvodním utkání turnaje o zápas dvou velmi ambiciozních týmů.

Házená

Norsko – Švédsko (ženy)

21:00, South Paris Arena 6, Paříž

Čtyřikrát za sebou se vracely házenkářky Norska z olympijských her s medailemi, v letech 2008 a 2012 dokonce se zlatými. A i tentokrát patří mezi největší favoritky celého turnaje. Tým, který vede islandský kouč Thorir Hergeirsson, má ve svém středu nejužitečnější hráčku posledního MS Henny Reistadovou a nechybí nejlepší střelkyně tokijské olympiády Nora Mörková.

Tradiční rival ze Švédska ale nebude chtít dát kůži lacino. V posledních letech se vrací mezi absolutní světovou špičku a jak na minulé olympiádě v Tokiu, tak i na loňském MS skončil jen těsně na čtvrtém místě. Hlad po úspěchu tak budou mít hráčky Tre Kronor obrovský a spoléhat se budou i na členky All Stars týmu posledního mistrovství světa Linn Blohmovou a Nathalii Hagmanovou.