Livesport Daily #309: Už nejsem dravec jako dřív, ale zkušenosti využiju, říká před OH Krpálek

Hry třiatřicáté olympiády v Paříži začnou už zítra slavnostním zahájením. Na něm nebude chybět jedna z největších českých medailových nadějí a muž, které má doma z olympijských her už dvě zlaté medaile – judista Lukáš Krpálek (33). S jakým plánem a motivací do Paříže odjel a v čem se liší od judisty, kterým býval při svých prvních Hrách v roce 2012? A jak je připravený na 2. srpna, kdy se na tatami popere o třetí zlato? I o tom jsme si s ním povídali těsně před odletem do Francie.

"Po Olympijských hrách v Tokiu jsem si říkal, že bych se chtěl judem jenom bavit, užívat si to a jezdit na turnaje jen, když se mi bude chtít. Jenže ono to úplně nejde," vysvětluje Krpálek. "Člověk má v sobě zafixované, že jede na závody a nechce udělat chybu, touží po medaili. Nejde se tím bavit, to by člověk dělal hlouposti a akorát by někde zbytečně prohrál. Našel jsem si novou motivaci v tom, že zkusím dvě váhovky. A fakt mě to ohromně bavilo, bohužel ale na Hry nakonec jedu jen v nejvyšší váhovce, protože jsem dostal jasný signál, že ve dvou kategoriích bych startovat nesměl," posmutněle konstatuje vítěz z Her v Riu a Tokiu.

"Jsem jiný zápasník než dřív, rozhodně se peru jinak. Na první Olympijské hry do Londýna jsem odjížděl jako extrémně motivovaný dravec, teď už je to jiné. Nějaká dravost mi snad zůstala, ale převyšují spíš zkušenosti. Troufám si říct, že těch mám tolik, že už vím, jak se s mladým dravcem poprat a zvítězit. Ti dravější se kolikrát ženou do věci, ze kterých je pak já můžu přeprat. Pro mě je klíčové vždy vydržet první dvě minuty, kdy do toho ty soupeři dávají všechno a chtějí mě porazit. Vědí, že když se to dostane do druhé poloviny nebo do prodloužení, tak jde zápas většinou za mnou," dodává Krpálek a trochu tím možná odhaluje i svůj plán pro hry v Paříži.

"Teď je ještě na nějaké taktiky brzy, všechno si budu připravovat až po rozlosování, kdy se budu chystat na první dva soupeře. Máme v judu analýzu, možná se to v něčem podobá té, jakou lidé znají třeba z fotbalu, i když u nás to nebude tak podrobné. Ale víme přesně o silných i slabých stránkách soupeřů, přesně si plánujeme, na co si dát pozor. Ale někdy vám ani to, že to víte, nezajistí, že vás na tom v zápase nenachytá," usmívá se Krpálek před odletem do Paříže.

