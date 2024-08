Olympijské taháky, sobota 10. srpna: Házená, fotbal i Dream Team o zlato proti Francii

Na olympijských hrách v Paříži se v sobotu 10. srpna bude rozdávat 39 sad medailí, předposlední den svátku pod pěti kruhy se ale bude nést hlavně ve znamení finálových zápasů kolektivních sportů. Domácí Francii budou moci potešit házenkářky, které se ve fotbalové aréně v Lille střetnou s Norskem. Další ženské finále poté uvidí Park princů, půjde o střet Brazílie a USA ve fotbalovém turnaji. A nakonec večerní šlágr: v boji o basketbalové zlato proti sobě stanou americký "Dream Team" proti domácím Les Bleus.

Házená

Norsko – Francie, finále ženy

15:00 Lille, Pierre Mauroy Stadium

Tenhle zápas se nebude hrát v Paříži, ale v Lille v kulisách fotbalové arény a opět se čeká návštěva okolo 27 tisíc diváků. Bude to střet dvou týmů, které se spolu setkaly ve finále posledního světového šampionátu. Francie se pyšní titulem mistryň světa a obhajuje zlato z Tokia. V semifinálovém utkání olympijského turnaje ale měla namále.

Domácí házenkářky téměř celý zápas se Švédskem prohrávaly, a až za stavu 17:21 vzala osud utkání do rukou Tamara Horaceková. Ta v koncovce svými čtyřmi góly smazala manko, poslední trefu dala 15 sekund před koncem a do prodloužení se šlo za stavu 25:25. V nastavení pak triumfovaly Francouzky.

Norky sice prohrály hned na úvod turnaje v severském derby se Švédskem, pak ale až do finále procházely naprosto suverénně a kromě prvního utkání prohrávaly v celém turnaji jen devět minut. Seveřanky mají nejlepší obranu turnaje, inkasují v průměru jen 20,85 gólu na zápas. Naopak Francie má nejlepší ofenzivu, dává v průměru více než 30 branek (30,14).

Fotbal

Brazílie – USA, finále ženy

17:00 Paříž, Park Princů

Je to potřetí, co proti sobě stojí USA a Brazílie ve finále olympijského ženského fotbalu. V Aténách 2004 a Pekingu 2008 získaly zlato Američanky, a i celkově bilance zápasů vyznívá jasně pro výběr USA, který ze 40 zápasů vyhrál 32. Brazílie zvítězila pouze třikrát.

Také cesta do finále naznačuje, kdo je favoritem. USA prošly základní skupinou bez ztráty bodu a během pěti zápasů inkasovaly jen dvakrát. Naopak Brazilky postoupily do play off až ze třetího místa se záporným skóre 2:4. Pak ale dokázaly vyřadit domácí Francii a nakonec v atraktivním utkání přestřílely mistryně světa ze Španělska poměrem 4:2! Brazílie má zatím z olympijských her dvě stříbra, události posledního týdne ale napovídají, že tým je odhodlaný na třetí pokus získat zlato. Ve formě je hlavně Gabi Portilhová, která svým gólem zařídila postup ve čtvrtfinále přes Francii, trefu a nahrávku pak přidala i v semifinále.

Basketbal

USA - Francie, finále muži

21:30 Paříž, hala Bercy

Pro pořadatelskou zemi rozhodně vysněné finále a zároveň odveta tokijského boje o zlato. Tam po vítězství 87:82 brali Američané zlato. Byl to jejich čtvrtý olympijský titul v řadě a v Paříži útočí na pátý.

LeBron James přijal nabídku zahrát si výběr USA i kvůli tomu, že se jeho kariéra chýlí ke konci. Naposledy byl na olympiádě v Londýně 2012 a hraje o své třetí olympijské vítězství. Za postup do boje o zlato ale Američané děkují hlavně kapitánovi Stephovi Currymu, který dokázal v záverečné fázi semifinálového zápasu se Srbskem (95:91) otočit svými trojkovými střelami vývoj pro svůj tým. Američané přitom prohrávali už o 17 bodů.

Nyní přichází další výzva: hostitelská země Francie, která vyřadila úřadující mistry světa z Německa (73:69) a bude hnána bouřlivým domácím publikem. Francouzi se sice na začátku olympijského turnaje trochu hledali, postupem času se ale tým sehrál a zaváhání ze základní skupiny už v play off nepřipustil. První těžký test ve čtvrtfinále s Kanadou (82:73) řídili borci hrající v evropských ligách. Guerschon Yabusele z Realu Madrid i Isaia Cordinier z Virtusu Bologna byli na začátku turnaje mimo základní sestavu, ve vyřazovacích bojích už na ně ale sázel trenér Vincent Collet čím dál víc. Hrdinou je ale pro fanoušky samozřejmě i dlouhán a jednička draftu Victor Wembanyama, který už ve svých 20 letech prožije jeden nezapomenutelných momentů kariéry.