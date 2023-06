Ondra překonal obtíže a na domácím SP v boulderingu postoupil do semifinále

ČTK

Domácí favorit Adam Ondra (30) postoupil do semifinále Světového poháru v boulderingu v Praze. Vylezl tři z pěti kvalifikačních boulderů, poslední dva na první pokus. Právě díky poměrně nízkému počtu pokusů uhájil postupovou příčku ve skupině A, kde obsadil sedmé místo. Další čeští reprezentanti Jáchym Cink, Šimon Potůček a Štěpán a Martin Stráníkovi v kvalifikaci nezapsali ani jeden top a k postupu měli daleko. Do semifinále se nedostali například ani úřadující mistr Evropy Nicolai Uznik z Rakouska nebo olympijský šampion v kombinaci Španěl Alberto Ginés.

V kvalifikaci bylo 95 lezců rozdělených do dvou skupin, které zdolávaly různé bouldery. Z každé postupovalo 10 účastníků. Kvalifikaci na Letné sledovala více než tisícovka diváků. Ondra připustil, že se kvůli tomu cítil trochu svázaný.

"Věděl jsem, že kvalifikační kolo je pro všechny kluky vždycky nejvíc stresující. Nevíte, jak budou bouldery postavené, a to síto z těch téměř sto lidí na dvacet je kruté. Trošku mě kvůli českým fanouškům stresovalo nepostoupit do semifinále. To by bolelo. Je to samozřejmě jiná situace, než kdyby to byl jiný závod Světového poháru. Tam by nepostoupit do semifinále bolelo o poznání méně než nepostoupit tady," svěřil se.

Kvalifikace se pro něj nevyvíjela dobře. Na prvním boulderu se hodně nadřel, aby dal alespoň zónu. "Měl jsem radost, že jsem se vůbec do zóny dostal. Těžko říct, jestli to na to bylo. Předpokládám, že tou metodou, jak se to mělo lézt, jsem na to fyzicky neměl," komentoval cestu, jejíž styl mu nesedl. Úplně jeho naturelu nevyhovovala ani dvojka, ale tam se na vrchol na čtvrtý pokus dostal. "To byl boulder, kde jsem měl štěstí, že jsem to vylezl. A naštěstí i na relativně menší množství pokusů," oddechl si.

Do problémů se dostal na třetím boulderu, kdy byl několikrát zdánlivě blízko topu, ale na poslední chyt se natahoval marně. "Tu trojku jsem vůbec nepochopil. Jsem sám zvědavý, jak to kluci lezli, protože vůbec nemám šajnu, jak se to mělo lézt," prozradil. Tím se vzhledem k vývoji kvalifikace dostal do kritické situace, musel poslední dva bouldery zdolat a ani to nemuselo stačit. "Věděl jsem, že musím. Spíš jsem nevěděl, jestli vůbec mám nějakou šanci," vzpomínal.

Pod tlakem si Ondra, který má z boulderingu bronz z loňského ME, poradil se závěrem kvalifikace ve velkém stylu. Čtvrtou i pátou cestu vylezl okamžitě. "To byly prostě dva bouldery pro mě a bylo těžké na nich nějak chybovat. Bylo to víc takové konzervativní lezení," dodal. Tyto rychlé úspěchy byly klíčové. Ondra na tři topy spotřeboval šest pokusů, kdyby měl o tři pokusy více, už by to na semifinále nestačilo.

Odpoledne před sobotním programem stráví s rodinou. "Manželka s malým jsou akorát na cestě, takže jim půjdu naproti na nádraží a strávím zbytek dne s nimi. Zítra už mi tady budou oba fandit," řekl otec ročního syna.

V 16:00 začne kvalifikace žen, kde bude o dvacet míst v semifinále bojovat 73 lezkyň včetně českých reprezentantek Elišky Adamovské, Michaely Smetanové, Emy Galeové, Ariny Jurčenko a Barbory Zítkové.