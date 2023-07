Ostrý skluzy Mikoláše Tučka: Henderson, Gerrard a anglické pokrytectví

Zdar, jsem Mikoláš Tuček a možná mě znáš z pořadů jako Re-Play a Applikace nebo z časopisu SCORE. Od revoluce intenzivně hltám fotbal, převážně ten anglický. Podílel jsem se na rozjezdu premiership.cz, dělal jsem reportéra na Euru a v současnosti se bavím svým blogem i vlogem Football Fanatic's. Fandím Liverpoolu a Spartě, ale i svejm dokážu naložit, když je potřeba. Moc se s tím nemažu, proto se můj sloupek jmenuje Ostrý skluzy Mikoláše Tučka. Vítej!

Dneska se mi sloupek nepsal lehce. Musel jsem totiž „tvrdě zajet“ do svých oblíbených liverpoolských kapitánů. Ale jednou jsem tenhle sloupek pojmenoval Ostrý skluzy, tak to prostě musí lítat!

Alles Gute, nejdříve si prosvištíme některá slofíčka: Hypocrisy - Pokrytectví. Hypocrisy – Pokrytectví…

Pokrytectví se podobně jako u mnoha morálních termínů těžko přesně definuje. Pro naše potřeby bych vybral popis z Wikipedie: Osoba s plným vědomím jedná v rozporu se svými vnitřními i prezentovanými zásadami.

A ukázal, že je to v mé milované Anglii bohužel docela běžný jev.

Henderson do Al-Ettifaq

Impulzem k dnešnímu Skluzu byl avizovaný přestup kapitána Liverpool FC Jordana Hendersona do saúdskoarabského Al-Ettifaq, kde se mimo jiné setká se Stevenem Gerrardem (nový manažer klubu).

Well, co je na tom divného? Na Blízký východ zamířil i Karim Benzema, Roberto Firmino nebo N'Golo Kanté. To ani nemluvíme o jistém Ronaldovi a přiznejme si, Mbappé tam může klidně na rok dva skončit taky.

Ze sportovního hlediska na tom není divného nic! Hendersonovi je 33 a loni trochu šlapal vodu. Těžko leštit křišťálové koule, marný byl celý Liverpool, ale v kristových letech se dá očekávat, že Jordan nahoru nepůjde. V Saúdské Arábii má dostat 700 tisíc liber týdně (jiné zdroje hovoří o polovině, ale stále čistá ruka), cca třikrát tolik, co bral na Anfieldu. Čili ekonomicky jednoznačně moudré rozhodnutí.

Pro klub to také není nesmysl. Jordan je sice klubová ikona, současný kapitán, ale možná i jim fyzické testy ukazovaly, že pracovitý záložník už toho tolik neoběhá. Lepší už to nebude, abychom citovali klasiky.

A cena? 12 milionů liber není mnoho, ale v tomhle věku už se na desítky milionů obvykle nepočítá. Vynecháme-li Ronaldův přestup do Juventusu, ale to sotva budeme považovat za standard.

Problém tohoto transferu je spíše etického charakteru. A není to poprvé, co fotbalová Anglie „Káže vodu, pije víno.“

Ikona LGBTQ+

Jordan Henderson byl nejen ikonou Liverpoolu, ale i LGBTQ+ komunity. Duhovou kapitánskou pásku nosil hrdě, podporoval Rainbow Laces, za svou příkladnou práci byl nakonec oceněn jako “Football Ally” na LGBT+ Awards v roce 2021. A jen těžko soudit nakolik sehrála jeho – pro jistotu zdůrazňuji – nesmírně záslužná práce roli při udělení řádu MBE (Member of the Most Excellent Order of the British Empire) přímo z rukou Prince Williama.

Eric Cartman by se v seriálu South Park zeptal: „Tak v čem je ku*va problém, pane Garrisone?“ (Resp. pane Tučku.)

Problém je v tom, že v Saúdské Arábii je styk mezi stejným pohlavím ilegální. Trestán je podle šaríi, což může být podle Wikipedie od pokut, přes věznění, chemickou kastraci, bičování až po trest smrti!

Netuším nakolik je v tuto chvíli skutečně homosexualita trestána (jistý Suhail al-Jameel si jen za obnaženou fotku odseděl 3 roky), ale přiznejme si, Jordanův přestup je trochu jako kdyby šla Greta Thunberg pracovat pro British Petrol.

Sportswashing

Jordan Henderson moc dobře ví, že jeho přestup dostane i politickou rovinu. A že se stane součástí trendu označovaného jako ‘sportswashing’, kdy se režimy snaží vylepšit svou reputaci pomocí sportu. (Zdravíme Vladimíra Putina a jeho olympiádu v Soči!) Možná i proto jsme se stále nedočkali potvrzení.

Mnoho LGBTQ+ médií se ozvalo, že tímto transferem Henderson zničí svůj odkaz, jiné apelují, aby těžké téma zvednul i v Saúdské Aráíbii.

Ale ponechme Jordana jeho úvahám a vraťme se k další ukázce, kdy Anglie (v tomto případě spíše Británie) předvedla ukázkové pokrytectví.

Steven Gerrard

Kauzu Kúdely (Rangers – Slavia) nehodlám detailněji rozebírat. Jeho verze „You are fucking guy, you know you are,“ mi nikdy nepřišla pravděpodobná a jsem přesvědčen, že nějaké to n-word proběhlo. Ačkoliv mi je rasismus bytostně odporný, i mně se kroutily nehty, když se v pozápasových analýzách řešila jenom tato kauza a neslyšeli jsme nic o děsivém zranění Ondřeje Koláře nebo napadení Kúdely Kamarou při „glasgowské férovce“ v útrobách stadionu.

Byl Gerrard skutečně tak rozrušený nad rasistickou urážkou, nebo se mu spíš hodilo odvést pozornost nad vypadnutím s papírově slabším soupeřem? Nebo se mu nechtělo rozebírat doslova prasácké nastavení jeho týmu? Sázím dvojku!

Fanoušci

A mohli bychom pokračovat. Liverpool se mohl uvztekat (a já s ním) nad nezvládnutou pořadatelskou službou před finále Ligy mistrů v Paříži.

Já však na vlastní oči viděl, co se dělo v okolí Wembley před finále Mistrovství Evropy 2020. Až rugbyové pokusy o proražení organizátorů, asi 20cm koberec střepů, plechovek a vindaloo na Wembley Road a to jsem měl štěstí, že jsem nebyl v sektoru, kde se „fanouškům“ podařilo prolomit plot a několik stovek se jich dostalo na stadion načerno.

Anglie měla velkou kliku, že brzy vsítila první gól a už to nikdo neměl chuť řešit.

A nemusíme chodit tak daleko do minulosti. Na Ostrovech by jim to nikdy neprošlo, tam se podobné chování tvrdě potírá, ale fans West Hamu v Praze taky „zapařili“ nad rámec v Anglii tolerovaný!

Zpátky k Hendovi

Hendersonovi přestup přeju, kariéra fotbalisty je rozhodně krátká a je dost pravděpodobné, že je to jeho poslední velká trefa. Jeho práce pro LGBTQ+ je tím ovšem znehodnocená a já jeho další proslovy budu číst s velkou rezervou.

Superman taky nešel pracovat pro Lexe Luthora!

Ale nechávám si otevřená vrátka, že Hendo toto téma zvedne i v Saúdské Arábii. Jenom bych na to vzhledem k výše zmíněnému nevypsal moc vysoký kurz.

Otázka dne samozřejmě zní: Stojí mu to za to? Evidentně ano. Nakonec - jako bohužel téměř vždycky - jde o peníze až v první řadě!