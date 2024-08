Petr Čech znovu míří na led. Zachytá si za Belfast v přípravě proti britské reprezentaci

Petr Čech se znovu postaví do hokejové brány.

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech (42) se znovu připojí k hokejistům ligového Belfastu Giants. S týmem z britské nejvyšší soutěže se někdejší gólman Chelsea a Arsenalu zúčastní víkendových přípravných zápasů proti Cardiffu Devils a britské reprezentaci, která se chystá na olympijskou kvalifikaci. Zaskočí za Jacksona Whistlea (29), který je právě s národním mužstvem.

"Na návrat do Belfastu se těším. Všichni vědí, jaký mám k Giants vztah. V minulé sezoně to s týmem bylo skvělé, takže jsem nadšený, že se vrátím a zapojím se do přípravy, zatímco Jackson bude s britským týmem," uvedl Čech.

Rekordman v počtu startů za českou reprezentaci se začal hokeji věnovat po konci fotbalové kariéry v roce 2019 a ze čtvrté ligy to dotáhl až do nejvyšší soutěže. V minulé sezoně dvakrát hostoval v Belfastu a v listopadu za něj nastoupil v utkání s Glasgow Clan na bezmála pět minut a přispěl k vítězství 5:1.

"Petr nám v minulé sezoně hodně pomohl, když jsme měli v brance problémy kvůli zraněním. Je to skutečný profesionál a osvědčený vítězný typ, mít ho mezi hráči v přípravě bude pro tým velkým přínosem," řekl trenér Belfastu Adam Keefe.

"Petr patří na ledě k největším dříčům a je úžasné ho sledovat. Jsme rádi, že ho tu zase přivítáme," dodal kanadský kouč na adresu vítěze fotbalové Ligy mistrů a čtyřnásobného šampiona Premier League.