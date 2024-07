Nejela jsem na sto procent. Bylo to neuvěřitelné, prohlásila po českém rekordu Seemanová

Česká plavkyně Barbora Seemanová (24) vstoupila do olympijských her v Paříži podařenou rozplavbou na 100 metrů motýlek a první soutěžní test bazénu v La Defénse Areně před nedělním startem ve své hlavní disciplíně 200 metrů volný způsob si nadmíru užila. Ozdobila ho českým rekordem a postupem do večerního semifinále z devátého místa.

"Mám nejvíc radost z toho času a ještě třešnička je postup. Je to úplně skvělé. Závod byl zvláštní, ale fajn. Byl to první start na olympiádě. Člověk nevěděl, co má čekat. Zkoušela jsem si teplotu v call roomu tak, jak mi to sedí. Tu atmosféru, ještě z první dráhy, takže to bylo takové hlasitější," řekla českým novinářům Seemanová.

Čtyřiadvacetiletá rodačka z Prahy vylepšila časem 57,50 sekundy vlastní české maximum z 30. listopadu loňského roku z mítinku v Rotterdamu o 25 setin. "Na to, že jsem to nejela úplně na sto procent hezky a ladně, jak jsem zvyklá, tak to bylo neuvěřitelné," podotkla Seemanová.

Kdyby byl výsledek horší, nedělala by si z toho hlavu. "Byla to zkouška. Kdyby to dopadlo o půl vteřiny, o vteřinu hůř, nějak jsem z toho nechtěla dělat nějaké závěry. Bylo to opravdu je jen o té atmosféře, zkusit bazén a podmínky okolo. A bylo to všechno super," prohlásila dvojnásobná mistryně Evropy na dvoustovce volný způsob a majitelka zlata z kontinentálního šampionátu i na poloviční trati.

Motýlka má jako doplněk. "Většinou plavu motýlkem jenom sprinty, vyhovuje mi to takhle víc. Je to pro mě takový příjemný doplněk, jak si zpestřit tréninky," prohlásila Seemanová. Večer ale chce zabojovat o co nejlepší výsledek. "Teď jsem si to užila, tu atmosféru. Odpoledne se budu soustředit a pak zkusím, co můžu," podotkla účastnice třetích olympijských her.

O šancích na postup do finálové osmičky dopředu nepřemýšlí. "Vůbec to tak neberu. Ani jsem nekoukala, jak to tam bylo. Ta stovka je o desetinách, ty za mnou jsou strašné rychlé. Úplně jsem to nečekala. Nevěřila jsem si na postup, prostě si na to nedávám žádný tlak. Chci jet svůj závod a chci si to užít," prohlásila.

Někteří plavci se kvůli problémům s délkou dopravy z olympijské vesnice při trénincích přestěhovali blíže La Défense Areně, ale Seemanová to neřešila. "Bylo to první dny zajímavé, ale teď už to je fajn," uvedla.