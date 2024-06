Druhý titul pro Seemanovou. Na ME v Bělehradě ovládla po stovce i závod na 200 metrů

Plavkyně Barbora Seemanová triumfovala na mistrovství Evropy v závodě na 200 metrů volný způsob. Po zlatu na stovce tak na šampionátu v Bělehradě získala druhý titul. Ve své hlavní disciplíně navázala na triumf z roku 2021. Časem 1:55,37 minuty nadělila stříbrné Minně Abrahámové z Maďarska 1,85 sekundy. Motýlkář Daniel Gracík obsadil ve finále stovky pátou příčku. Svůj český rekord vylepšil o 28 setin na 51,40 sekundy a splnil limit na olympijské hry v Paříži.

Aktuálně nejlepší česká plavkyně Seemanová útok na zlato ve své hlavní disciplíně vyhlásila už před šampionátem. Ve finále dominovala od startu do cíle a postupně navyšovala svůj náskok. Nakonec se přiblížila na čtvrt sekundy svému nedávnému českému rekordu z mítinku v Londýně.

Stala se první českou plavkyní, která na jednom ME v dlouhém bazénu získala v bazénových disciplínách více než jednu medaili. "Jsem nadšená. Mám radost, že mám svoje zlato zpátky, i když Marrit tady chybí. Myslím si, že by to byl skvělý závod i s ní," řekla Seemanová televizní stanici Nova Sport 1. Nizozemka Marrit Steenbergenová ji v roce 2021 porazila na ME v krátkém bazénu v Kazani. Loni na téže akci v Otopeni získala Seemanová stříbro za Britkou Freyou Andersonovou, jež v Bělehradě rovněž nestartovala.

Se čtvrtečním výkonem byla svěřenkyně Luky Gabrila nadmíru spokojená. "Tu dvoustovku jsem si strašně užila, hrozně mě to bavilo. Závod se mi jel pěkně i technicky, přesně tak, jak jsem to chtěla jet. Myslím si, že to je takový dobrý start a kontrolní výsledek před olympiádou. Těším se už na další starty," dodala plavkyně, která bude na OH obhajovat šesté místo z Tokia 2021.

Devatenáctiletý Gracík po bronzu na motýlkářské padesátce tentokrát na medaili nedosáhl. V závodě, který vyhrál Maďar Kristóf Milák (50,82), si ale zajistil premiérovou účast pod pěti kruhy. Před šampionátem na limit ztrácel dvě setiny, v semifinále se mu přiblížil na setinu a v dnešním finále ho konečně pokořil.

V televizním rozhovoru prozradil, že ho nedávné výkony motivovaly. "Pak ten nátlak a stres na toho plavce musí být. To bylo přesně to, co jsem dneska potřeboval. Přesně to, co mi v těch závodech chybělo. Říkám to pořád a řeknu to i teď: Hlava vždycky určuje," uvedl Gracík. Na poslední možnou chvíli se přidal k Seemanové a znakaři Miroslavu Knedlovi, kteří olympijské limity mezinárodní federace splnili již dříve.

Ve finále prsařské dvoustovky bude o medaili i olympijský limit bojovat Kristýna Horská. Druhé semifinále vyhrála a časem 2:24,55 minuty zaostala o 27 setin za svým českým rekordem. K jistotě účasti na OH v Paříži potřebuje bronzová medailistka z loňského ME v krátkém bazénu oproti semifinále zrychlit o 64 setin. "Plavalo se mi naprosto skvěle. Ani jsem ve finiši netuhla, což se mi většinou stává. Ale bohužel mně nevyšly dvě obrátky, kdy jsem opravdu naskočila na stěnu a tam jsem se úplně zastavila. To mě stálo hodně, hodně, hodně času," uvedla.