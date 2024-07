Seemanová bude znovu bojovat o olympijskou medaili. Vylepší šesté místo z Tokia?

Barbora Seemanová (24) postoupila na olympijských hrách do finále kraulařské dvoustovky a v pondělí může vylepšit šesté místo z Tokia. V semifinále své hlavní trati zaplavala česká reprezentantka čas 1:56,06 a postoupila jako šestá. Naopak znakař Miroslav Knedla (19) se do finále stovky nedostal.

Nejrychlejší v semifinále dvoustovky byla obhájkyně prvenství Ariarne Titmusová z Austrálie, která v sobotu vyhrála v Paříži dvojnásobnou trať. Mistryně Evropy Seemanová na ni ztratila 1,42 sekundy.

Seemanovou její květnový český rekord 1:55,12 z Londýna řadil mezi přihlášenými plavkyněmi na páté místo. V rozplavbě jí bohatě stačil k postupu čas 1:57,02, v semifinále bezmála o sekundu zrychlila. Prohrála pouze s Američankou Claire Weinsteinovou, ve druhém semifinále pak byly rychlejší ještě čtyři soupeřky. Finále má v pondělí naplánovaný start na 21:41.

Ve finále se pokusí vylepšit šesté místo z minulých her. "Je to určitě super, ale nemám vůbec konec. Teď mě čeká ta nejdůležitější část a to je finále. Já se na to vůbec teď nesoustředím a budu to hodnotit potom. Chci plavat osobák, to je určitě sen. Ale určitě síly na finále budou," uvedla v rozhovoru s českými novináři.

Zlínský plavec Knedla obsadil na znakařské stovce 12. místo časem 53,44. V polovině svého semifinále sice obracel v čele, oproti dopolední rozplavbě ale nakonec zpomalil o tři setiny a na svůj český rekord jich ztratil 16.

Na únorovém světovém šampionátu v Dauhá se Knedla do finále stovky probojoval. Juniorský mistr světa z loňského roku tehdy dohmátl sedmý. Tentokrát mu k postupu do dalšího velkého finále chybělo 49 setin, potřeboval by plavat pod 53 sekund.

Prsařky usilovaly o finále stovky bez Kristýny Horské, která v rozplavbách své doplňkové disciplíny obsadila 28. místo. Dvoustovka, na které triumfovala na červnovém mistrovství Evropy v Bělehradu, ji čeká ve středu.