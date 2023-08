Vítězství na úvod. Schweiner s uzdraveným Perušičem začali v Hamburku výhrou nad Němci

David Schweiner (29) s uzdraveným Ondřejem Perušičem (28) zahájili turnaj Pro Tour Elite v Hamburku vítězně. Nad domácí dvojicí Paul Henning, Sven Winter zvítězili třetí nasazení čeští beachvolejbalisté 21:23, 21:17 a 15:9. V pátek Schweiner s Perušičem, jenž kvůli zranění břišního svalu přišel o evropský šampionát a dva světové turnaje, zakončí dvěma zápasy skupinu.

Češi společně absolvovali naposledy turnaj v Ostravě na začátku června. O měsíc později se Perušič zranil při akci King of the Court v Lucemburku a nejlepší domácí pár musel zrušit elitní turnaje v Gstaadu, Montrealu i mistrovství Evropy ve Vídni. Schweiner na ME s Tadeášem Trousilem obsadil dělené deváté místo.

Před Hamburkem se čeští beachvolejbalisté rozehráli na německé tour v Berlíně a v Hamburku se pokusí nahnat další body do olympijské kvalifikace i vylepšit si nasazení pro říjnové MS v Mexiku. Ve světovém žebříčku jsou na 24. místě.

Proti Henningovi s Winterem si Perušič se Schweinerem v prvním setu neustále drželi náskok, jenž byl v jednu chvíli až pětibodový, ale koncovka jim nevyšla. Poté už měli navrch. V pátek nastoupí proti zkušené katarské dvojici Šarífu Janusovi s Ahmedem Tidžanem (od 10 hodin) a vpodvečer proti Polákům Piotru Kantorovi, Jakubovi Zdybekovi.

Program Pro Tour Elite: Hamburk