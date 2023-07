Sportovní kariéra bývá často velmi krátká, tím spíš, když má profesionálního sportovce i jeho rodinu finančně zabezpečit na několik let, ne-li generací dopředu. Přesto je studium a vzdělání jakožto pojistka a investice do budoucnosti u sportovců stále spíš výjimkou. Jak může vysokoškolské vzdělání pomáhat při sportovním výkonu? Jaká je současná role profesionálních sportovců ve společnosti? A dá se pořád oddělovat politika od sportu? To všechno jsme probrali s členem aktuálně nejúspěšnějšího českého beachvolejbalového páru a účastníkem olympiády v Tokiu Ondřejem Perušičem (28).

Beachvolejbalový hráč Ondřej Perušič dokáže kombinovat kariéru vrcholového sportovce s akademickou dráhou, kterou má rozjetou hned několika směry. I kvůli tomu, jaká je finanční realita jeho sportu, chce být připravený na život po sportovní kariéře.

"Vzdělání a studium mi umožňuje dívat se na sport z úplně jiné perspektivy a s jistým odstupem. Řada sportovců totiž žije v tom, že právě jejich konkrétní sport je středobodem všeho, kolem kterého se točí všechno ostatní. Tak to ale pochopitelně vůbec není," říká Perušič.

Livesport Daily #42: Jaká je role sportovce v současné společnosti, vysvětluje Ondřej Perušič Livesport

V aktuální epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Jsou sportovci pohodlní?

Lze oddělovat politiku od sportu?

Jaký vliv mají veřejná prohlášení sportovců na širokou veřejnost?

Jak to vypadá s účastí páru Perušič - Schweiner na olympiádě v Paříži?

Nový díl Livesport Daily najdete na oblíbených podcastových platformách – Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.