Hermannová se Štochlovou vypadly na ME ve čtvrtfinále, Šépka se Sedlákem hrají v sobotu

Barbora Hermannová (33) a Marie-Sára Štochlová (25) se rozloučily s mistrovstvím Evropy v plážovém volejbalu po porážce ve čtvrtfinále 0:2 na sety s litevskou dvojicí Monika Paulikienéová, Ainé Raupelytéová. Obsadily tak dělené páté místo, což je jejich nejlepší společný výsledek na kontinentálním šampionátu. Mezi nejlepších osm postoupili v Nizozemsku i Jakub Šépka (22) s Jiřím Sedlákem (24), kteří budou o semifinále bojovat v sobotu.

Hermannová se Štochlovou neztratily do čtvrtfinále na šampionátu ani set, poté ale nestačily na neoblíbené Litevky, s nimiž prohrály všechny čtyři předchozí zápasy včetně předkola play off na loňském ME. Ve vyrovnaném úvodním setu se Češky dostaly za stavu 21:20 k setbolu, který ale Paulikienéová odvrátila a Litevky vyhrály 23:21. Druhá sada byla už jasnou záležitostí turnajových devítek, jež zvítězily 21:13.

"Největší rozdíl byl v naší hře. V osmifinále se nám podařilo najít rytmus, ale proti Litevkám ne. V prvním setu jsme byly kousek od výhry, ve druhém už to bylo těžké, což se při takovémto průběhu stává," řekla v nahrávce pro média Štochlová.

Ve vyrovnaném prvním setu oba týmy úspěšně ztrátovaly až do stavu 20:19, kdy se Hermannové se Štochlovou podařilo zatlačit soupeřky servisem. Ve druhé sadě si Češky pomohly dvěma dlouhými bodovými sériemi a s přehledem zvítězily. Na šampionátu dosud ve čtyřech zápasech neztratily ani set.

Při třetí účasti na evropském šampionátu postoupily Hermannová se Štochlovou mezi nejlepších osm poprvé. Jejich dosavadním maximem bylo deváté místo ze společné premiéry ve Vídni v roce 2021. Hermannová má na kontě kontinentální stříbro a bronz, které vybojovala s Markétou Nausch Slukovou.

Výsledky mistrovství Evropy, ženy

Šépka se Sedlákem se na mistrovství Evropy dostali na poslední chvíli po odhlášení mistrů světa Ondřeje Perušiče a Davida Schweinera, které vyřadil koronavirus. Do play off postoupili z prvního místa ve skupině a v dnešním osmifinále narazili opět na švýcarský pár Métral, Haussener, který stejně jako ve čtvrtek na závěr skupinových bojů porazili ve dvou setech.

"To, že jsme znovu nastoupili proti Švýcarům, je hodně nestandardní. Nám ten systém celkem vyhovoval, protože jsme si na ně věřili," řekl Šépka ČTK. "Zápas byl o dost vypjatější než ten ve skupině, i když tomu skóre neodpovídá. Bylo tam pár sporných balónů, které rozhodčí nakonec písknul pro nás. Chvílemi kvůli tomu byla nepříjemná atmosféra, ale nenechali jsme se tím rozhodit a předvedli jsme na nás suverénní výkon," uvedl.

V sobotním čtvrtfinále se čeští beachvolejbalisté střetnou se čtvrtým nasazeným domácím párem Steven van de Velde, Matthew Immers.

Výsledky mistrovství Evropy, muži