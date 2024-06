Perušiče a Schweinera čeká na olympiádě Evandro s Arthurem. Češky narazí na mistryně světa

Beachvolejbaloví mistři světa Ondřej Perušič a David Schweiner se na olympijském turnaji v Paříži utkají ve skupině i s Brazilci Evandrem a Arthurem, kterým mohou oplatit porážku ze zlatého šampionátu loni v Mexiku. Barboře Hermannové s Marií-Sárou Štochlovou přisoudil páteční los pod Eiffelovou mimo jiné úřadující mistryně světa Američanky Kelly Chengovou se Sarou Hughesovou.

Perušičovi se Schweinerem patří v olympijském žebříčku páté místo, zlatému medailistovi z MS z roku 2017 Evandrovi s Arthurem osmé. Loni v Tlaxcale s nimi Češi prohráli poslední zápas skupiny ve dvou setech, ale pak se play off prodrali až ke světovému titulu. Jejich dalšími soupeři na olympiádě ve skupině E budou Rakušané Julian Hörl a Alexander Horst a kanadský pár Samuel Schachter, Daniel Dearing.

"Los k nám byl relativně přívětivý. S Evandrem a Arthurem máme negativní bilanci v podobě porážky na loňském mistrovství světa. Bude to určitě nejnebezpečnější soupeř v rámci této skupiny," řekl Perušič. "Žádný z těch zápasů nebude jednoduchý, ale pokud předvedeme dobrý výkon, tak bychom ze skupiny měli postoupit. Pokud budeme hrát dobře, tak Brazilci by měli být přímým konkurentem v boji o první místo," doplnil.

Hermannová se Štochlovou se dostaly do Paříže na poslední chvíli. Poté, co si prožily zklamání z finálové porážky na Nations Cupu, jejich přemožitelky z Nizozemska nesplnily národní kritéria a šanci dostaly české beachvolejbalistky. Na OH budou ve skupině C ještě s Němkami Svenjou Müllerovou a Cinjou Tillmannovou a domácím párem Clémence Vieiraová, Aline Chamereauová.

Na písku pod Eiffelovou věží se o olympijské medaile utká 24 dvojic v každé kategorii. Ze šesti čtyřčlenných skupin postoupí vždy dva nejlepší páry a dva ze třech míst. Zbývající čtyři dvojice na třetích příčkách se utkají v předkole o dvě místa v osmifinále.

Hry v Paříži začnou 26. července, turnaj v plážovém volejbalu odstartuje den poté.