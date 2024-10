Tenisová sezona je v plném proudu a tempo s ní můžete držet na Livesport Zprávách. Výsledky, novinky, videa, informace ze sociálních sítí – prostřednictvím tohoto online přenosu sledujte to nejaktuálnější a nejzajímavější ze světových kurtů. Co všechno se děje 10. října?

Hlavní události

13:11 – Kateřina Siniaková na turnaji WTA 1000 ve Wuhanu ukazuje, proč je deblovou světovou jedničkou. Češka tvoří v čínské metropoli nesehranou dvojici s Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou a potvrzuje, že kvalitní pár dokáže udělat takřka s kýmkoli na tour. V osmifinále zdolaly 4:6, 6:4, 10:8 šampionky letošních olympijských her a také předchozí tisícovky v Pekingu Saru Erraniovou a Jasmine Paoliniovou.

Tomáš Macháč si ve čtvrtfinále na Masters v Šanghaji po vynikajícím a agresivním výkonu vyšlápl 7:6, 7:5 na úřadujícího vítěze dvou grandslamů a 12 zápasů neporaženého Carlose Alcaraze a postoupil do svého největšího semifinále v kariéře. Rodák z Berouna se v něm střetne se světovou jedničkou Jannikem Sinnerem, který přehrál 6:1, 6:4 bývalého šampiona Daniila Medveděva. Více informací najdete v článku.

Jannik Sinner ještě zhruba před rokem prohrával s Daniilem Medveděvem 0:6 na zápasy, ovšem během stále trvajícího životního období vyhrál s Rusem sedm z osmi soubojů a vzájemnou bilanci srovnal na 7:7. Aktuální lídr žebříčku se naposledy radoval ve čtvrtfinále na probíhajícím Masters v Šanghaji, kde bez ztráty servisu proti zdravotně indisponovanému rivalovi dominoval 6:1, 6:4. V semifinále může potkat Carlose Alcaraze, kterého čeká duel s Tomášem Macháčem. Více informací najdete v článku.

11:00 – Barbora Krejčíková a Marie Bouzková zakončily svůj první společný turnaj v osmifinále. České duo v něm na tisícovce ve Wuhanu nedotáhlo vedení setu a brejku a podlehlo 6:2, 4:6, 6:10 nasazeným šestkám Veronice Kuděrmetovové a Hao-Ching Chan.

Další zprávy

15:11 – Aryna Sabalenková měla v osmifinále wuhanské tisícovky namále, ale nakonec vyhrála v tomto dějišti i svůj 14. zápas. Nasazená jednička zdolala po dvou hodinách 1:6, 6:4, 6:0 letos skvěle hrající Julii Putincevovou. Šampionka posledních dvou ročníků 2018-19 ve čtvrtfinále narazí na Beatriz Haddadovou Maiaovou, nebo Magdalenu Frechovou. Více informací najdete v článku.

11:45 – Qinwen Zheng po dvou a půl hodinách boje zdolala v osmifinálovém duelu na domácím podniku WTA 1000 ve Wuhanu 5:7, 6:3, 6:0 Leylah Fernandezovou a pokračuje v úspěšném debutu v hlavní soutěži této akce. Ve čtvrtfinále nastoupí k utkání s kolegyní z TOP 10 žebříčku a další grandslamovou finalistkou Jasmine Paoliniovou (H2H 2:0).

11:32 – Rafaela Nadala už na turnajích od začátku následující sezony vídat nebudeme. Antukový král, který posbíral 22 grandslamových vavřínů, byl světovou jedničkou a dosáhl na nespočet úspěchů, oznámil na sociálních sítích blížící se konec kariéry. Španělského veterána a člena legendární Big Three postihlo na začátku loňské sezony vážné zranění kyčle, po němž už se nikdy nevrátil do bývalé formy. Více informací najdete v článku.

10:40 – Šéf Australian Open Craig Tiley očekává návrat Nicka Kyrgiose na úvodní grandslam sezony. Řekl to televizi Channel Nine. Devětadvacetiletý australský tenista letos ani loni v Melbourne nestartoval. V posledních dvou letech odehrál na okruhu jen jeden singlový zápas vloni v červnu, protože ho trápí zranění kolena, chodidla a zápěstí. Jeho příspěvky na sociálních sítích ale naznačují, že se snaží dostat zpět do formy.

10:28 – Adam Pavlásek s Jeanem-Julienem Rojerem sbírají na Masters v Šanghaji své první společné výhry a už jsou v semifinále. Česko-nizozemský tandem zdolal ve čtvrtfinále 7:6, 4:6, 10:5 britsko-australskou dvojici Jamie Murray, John Peers. Pavlásek bude v čínské metropoli usilovat o své třetí deblové finále, druhé na Masters.

10:21 – Jasmine Paoliniová zvládla i svůj druhý zápas v rámci debutu na tisícovce ve Wuhanu ve dvou setech. Úřadující finalistka dvou grandslamů a světová šestka přehrála v osmifinále 6:3, 6:2 Eriku Andrejevovou a po třech měsících prošla do čtvrtfinále. Na semifinálovou účast bude útočit proti domácí Qinwen Zheng, nebo Leylah Fernandezové.

08:48 – Jessice Pegulaové se po fantastické US Open Series přestalo dařit a na obou čínských tisícovkách skončila už v osmifinálové fázi. Světová trojka nestačila ve Wuhanu 3:6, 5:7 na domácí Xinyu Wang, která zaregistrovala své teprve druhé letošní čtvrtfinále a první kariérní na akcích větších než WTA 250. Na svůj druhý skalp TOP 10 se Číňanka pokusí navázat v souboji s Jekatěrinou Alexandrovovou (H2H 1:1). Více informací najdete v článku.

07:43 – Jekatěrina Alexandrovová zničila v osmifinále wuhanské tisícovky 6:1, 6:1 kvalifikantku Hailey Baptisteovou a po suverénní výhře nad přemožitelkou úřadující wimbledonské šampionky Barbory Krejčíkové prošla do čtvrtfinále. Ruska, jež zvládla všech pět předchozích čtvrtfinálových duelů v probíhající sezoně, si o semifinále zahraje s Xinyu Wang, či Jessicou Pegulaovou.

07:08 – Magda Linetteová se teprve před dvěma týdny v Pekingu dočkala své první letošní vítězné série na betonech a nyní se jí to povedlo na dvou turnajích po sobě, přičemž ve Wuhanu dosáhla na své premiérové čtvrtfinále na prestižních podnicích WTA 1000. Dvaatřicetiletá Polka, která je úřadující šampionkou Livesport Prague Open, přehrála v osmifinále 6:2, 6:3 světovou jedenáctku Darju Kasatkinovou a ve čtvrtfinále vyzve osm zápasů neporaženou Coco Gauffovou (H2H 0:1).

07:03 – Coco Gauffová pokračuje v neporazitelnosti pod vedením nového kouče Matta Dalyho a v letošním roce vyhrála i svůj osmý zápas na čínské půdě. Američanka, která dorazila k debutu ve Wuhanu po triumfu na předchozí tisícovce v Pekingu, si po Viktoriji Tomovové suverénně poradila i s Martou Kosťukovou a po vítězství 6:4, 6:1 postoupila do čtvrtfinále. V něm se šampionka loňského US Open střetne s Magdou Linetteovou (H2H 1:0). Více informací najdete v článku.

06:02 – Jiří Veselý má na challengeru ve Francii na dosah své teprve druhé letošní čtvrtfinále. Šampion květnové akce na pražské Štvanici se do hlavní soutěže dostal jako lucky loser a po Gabrielovi Debruovi se pokusí porazit dalšího domácího zástupce Huga Greniera.

05:55 – Richard Gasquet oznámil v rozhovoru pro deník L'Équipe, že v příštím roce na domácím grandslamu French Open ukončí úspěšnou kariéru. Osmatřicetiletý francouzský veterán to v žebříčku dotáhl na sedmé místo, na nejvyšším okruhu posbíral 16 titulů a na grandslamech byl nejdál v semifinále ve Wimbledonu 2007 a 2015 a na US Open 2013. "Je to ten nejlepší turnaj, kde to udělat. Je úžasné, že jako Francouz mám šanci skončit na takových neuvěřitelných místech," svěřil se Gasquet.