Rodinná pravidla? Když nastoupíme proti sobě, prize money si dělíme, říká Mirra Andrejevová

Zažily to Serena a Venus Williamsovy a také Karolína a Kristýna Plíškovy proti sobě musely hrát, přestože se jim příliš nechtělo. Nyní se s nepříjemnou situací musely vyrovnat Mirra (17) a Erika (20) Andrejevovy. Obě už sice na turnaji ve Wu-chanu skončily, rozhodně ale zaujal jejich postoj k získaným prize money.

Erika Andrejevová, ač je o téměř tři roky starší, vyrůstá ve stínu své mladší sestry. Mirra je totiž považována za jedno ze zázračných dětí, však se jako čerstvě sedmnáctiletá dostala i do semifinále letošního Roland Garros.

Pařížské klání ale bylo pro Mirru rozhodně méně psychicky náročné než aktuální turnaj v čínském Wu-chanu. Los totiž svedl sestry proti sobě a mladá hvězdička tušila, že to bude zlé… "Naposledy jsme proti sobě hrály v nějakém tréninkovém zápase možná před třemi lety. A já jsem prohrála. Nechceme proti sobě hrát na body nebo zápas," vyprávěla Mirra Andrejevová.

"Můžeme spolu trénovat, ale hrát opravdu ne. Není to dobré ani pro jednu z nás. Ale samozřejmě, v budoucnu se to možná změní. Každopádně to bude jako noční můra, hrát proti sestře. A taky dost zvláštní, protože ona přesně ví, co bych na kurtu udělala já, a já vím, jak bude hrát ona. Možná to bude zajímavé pro fanoušky, ale pro nás obě to bude spíš stres,” dodala mladší ze sester a její slova jakoby byla kopírována z myšlenek Karolíny Plíškové.

První vzájemný zápas byl opravdu podivný. Skončil jasným vítězstvím 6:3 a 6:1 starší, ale v tenisovém světě zatím podceňovanější Eriky. Ta si však stejně užila na turnaji jen jeden zápas navíc, vzápětí uhrála pět gamů s Italkou Jasmine Paoliniovou.

Pravidla rodiny

Tématem se ale stalo prize money. Účast ve druhém kole ve Wu-chanu je oceněna 20 714 dolarů (cca 480 tisíc korun), za třetí kolo inkasovala Erika 36 568 dolarů (cca 850 tisíc Kč). Sestry se však už před vzájemným zápasem domluvily, že bude lepší se podělit. "I naše rodiče trpěli. Rozhodly jsme se, že si rozdělíme peníze půl na půl. Ať vyhraje ta lepší," vysvětlovala Mirra. A stejnou praxi zřejmě obě mladé Rusky budou praktikovat i dál. Nikdo netuší, kolik vzájemných zápasů spolu v budoucnu odehrají.

Nejznámějšími duely dvou sester jsou bezpochyby zápasy mezi Serenaou a Venus Williamsovými. Američanky proti sobě sehrály v průběhu 22 let celkem 31 utkání, z nichž devět bylo ve finále grandslamu. Vzájemnou bilanci má lepší mladší Serena (19:12). Čtyřikrát proti sobě musely hrát i Polky Agnieszka a Urszula Radwaňské, zde je úspěšnější o dva roky starší Agnieszka (3:1).

Český souboj mezi dvojčaty Karolínou a Kristýnou Plíškovými je vyrovnaný 5:5. Další české sestry Brenda a Linda Fruhvirtovy proti sobě ještě nastoupit nemusely…