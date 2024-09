Pochettino převzal reprezentaci USA. Cílem je úspěch na domácím mistrovství světa

Spekulace z posledních týdnů se potvrdily. Bývalý manažer Chelsea Mauricio Pochettino byl jmenován novým trenérem mužské reprezentace Spojených států amerických. Bývalý trenér Tottenhamu, Chelsea nebo PSG uvedl, že jeho rozhodnutí vyslyšet volání z Ameriky se netýkalo pouze fotbalu. Jde prý o příležitost, kterou si nemohl nechat ujít.

"Ta energie, vášeň a hlad po tom, abychom zde dosáhli něčeho skutečně historického - to jsou věci, které mě inspirovaly," uvedl v argentinský trenér. "Vidím skupinu hráčů plnou talentu a potenciálu a věřím tomu, že společně vybudujeme něco výjimečného. Doufám, že na nás bude moct být hrdý celý národ,"dodal

Pochettinův příchod na lavičku Spojených států si pochvaloval i sportovní ředitel amerického fotbalového svazu Matt Crocker. Pochettino je rozený vítěz s vášní pro rozvoj hráčů. Jeho výsledky hovoří samy za sebe, jsem proto přesvědčen, že je správnou volbou pro využití obrovského potenciálu v našem týmu. Jsme nadšeni, že máme Mauricia na palubě, když se vydáváme na tuto vzrušující cestu za úspěchem na světové scéně," řekl s odkazem na blížící se domácí světový šampionát.

Poslední domácí turnaj Spojeným státům vůbec nevyšel. V červenci na domácí Copě América vypadly už ve skupině a výsledkový propadák stál místo trenéra Gregga Berhaltera. Jednapadesátiletý kouč byl u týmu od roku 2018 a na světovém šampionátu v Kataru 2022 dovedl Američany do vyřazovací fáze.

Po úspěšném světovém šampionátu se dostal do prvních problémů, když se zapletl do ostrého, veřejného sporu s jedním z největších amerických talentů Giovannim Reynou. I přes to mu svaz prodloužil smlouvu na další dva roky.

Jeho pokračování ale k úspěchu nevedlo. Spojené státy na domácí Copě porazili pouze Bolívii a po prohrách s Panamou a Uruguayí nepostoupili ze základní skupiny.

Pochettino převezme tým po prozatímním kouči Mikey Varasovi, který reprezentaci USA vedl v přátelských zápasech s Kanadou a Novým Zélandem. Argentinský trenér naposledy vedl Chelsea, kde skončil letos v květnu. Před tím bývalý argentinský reprezentant trénoval Espaňol Barcelona, Southampton, Tottenham a PSG, s nímž v roce 2022 získal titul.

Ostře sledovaná Pochettinova premiéra je na programu 12. října, kdy se Spojené státy utkají s Panamou. O tři dny později pak americkou reprezentaci čeká prestižní duel s Mexikem.

Poslední výsledky amerického národního týmu