Odvrátil pohromu, když zvládl domácí duel s Ukrajinou (3:2), ale ani výhra nemusí trenérovi Ivanu Haškovi (61) u Výkonného výboru Fotbalové asociace České republiky stačit. Předseda Petr Fousek mu v rozhovoru pro ČT Sport nevyjádřil přímou podporu. "Není to jen o Petrovi... Když nás odvolají, život půjde dál," usmál se kouč.

V Gruzii jste byl kritizovaný. Bere to tak, že nyní vám změny vyšly a je to na pochvalu?

"Myslím, že kdyby to nevyšlo, byli bychom kritizovaní ještě víc. Vždycky je to o výsledku. Víme, že první zápas nebyl dobrý. Ale proti Ukrajině to bylo jiné. Z pohledu bojovnosti, nasazení či obětavosti. Za to hráčům patří poděkování."

Pochválíte se aspoň za zařazení Pavla Šulce?

"Šulcík dlouhodobě v Plzni ukazuje svoje schopnosti, ale stále má na čem pracovat. Je to každopádně hráč budoucnosti. Odpracuje obrovské penzum práce i do obrany. Velmi cenný hráč."

Uklidnil vás výsledek, že nebudete tolik pod tlakem?

"Takhle to vůbec neberu. Jsem nastavený tak, že konec může přijít kdykoliv. Vím, že musím vyhrát každý zápas, to jsem se naučil v arabském světě. Na druhou stranu mi to dodává energii a zápasy pro mě mají daleko větší grády."

Každopádně předseda Petr Fousek v televizním rozhovoru řekl, že o vaší budoucnosti rozhodne až Výkonný výbor. Co vy na to?

"Jestli tu zůstaneme, není jen otázka na Petra… Bude o tom rozhodovat Výkonný výbor. Pokud rozhodne, že tu nemáme být, život půjde dál."

Jak se vám s takovým pocitem žije?

"Nemám s tím problém. Žiju v tom celou trenérskou kariéru."

Máte vůbec chuť pokračovat?

"Samozřejmě. K postupu na mistrovství světa je ještě cesta dlouhá, ale dostali jsme facku na úvod, co se týká výkonů, emocí a celého projevu. Už jsem takovou facku dostal kdysi i jako hráč. Věřím, že se z toho tým může dostat. Hráči mají charakter a to je nejdůležitější stránka našeho týmu."

Co si z utkání proti Ukrajině vzít do dalších zápasů?

"Vím, že máme nějakou tvář a kde jsou naše nedostatky. Líbilo by se nám, abychom nosili saka a hezky to vypadalo, ale musíme obléknout montérky a odpracovat to, abychom tím herní nedostatky nahradili."

Poprvé od října 2018 se Patrik Schick v soutěžním utkání objevil kvůli sportovním důvodům jen mezi náhradníky. Proč?

"Nechali jsme naši největší hvězdu na lavičce. Bylo to složité rozhodování pro nás všechny. Nebylo to tak, že by to v Gruzii nevyšlo jen Patrikovi, bylo to více hráčů. Ale potřebovali jsme udělat změnu a cítili jsme, že to bude dobré rozhodnutí."

Přešli jste na čtyřčlennou obranu, kterou jste naposledy hráli v březnu proti Norsku. Co vás k tomu vedlo?

"Vycházeli jsme z toho, jak máme po Gruzii unavené hráče. Kluci toho hodně naběhali a doporučení bylo, aby nehráli. Navíc jsme chtěli, aby spolu hráli ti, kteří mezi sebou mají nějaké vazby z minulosti, proto jsme ukázali na Krejčího s Vitíkem a vlevo u nich byl ještě Zelený."

Právě Martin Vitík, ale i další hráči se po utkání podivili nad atmosférou na stadionu. Ukrajinci měli v hledišti drtivou převahu. Prý to vypadalo jako venkovní utkání. Ovlivnilo vás to nějak?

"Vypadalo to tak, ale je lepší, že bylo plno, než aby tu bylo prázdno… Hrajeme s Ukrajinou takřka dva zápasy venku, takže to je náročné. Co k tomu víc říct."

Až na Ladislava Krejčího a Matěje Kováře jste postavil do základní sestavy hráče, kteří mají pravidelné vytížení v klubech. Je to směr, kterým se nyní vydáte?

"Snažili jsme se spíš postavit sestavu tak, aby byla co nejvíce kompatibilní. Aby měli hráči mezi sebou vazby a věděli, co od sebe mohou očekávat. Zelený ve Spartě také nehraje všechno, to samé Coufal se Součkem ve West Hamu. Neberu to tak, že hráči musí mít nutně herní vytížení. Třeba Lingr nás nikdy nezklamal a to ve Feyenoordu celou sezonu proseděl."