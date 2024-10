Thomas Tuchel (51) byl tento týden jmenován hlavním trenérem reprezentace Anglie, které se upsal na 18 měsíců. Novou éru po Garethu Southgateovi (54) zahájí v lednu a po zesnulém Švédovi Svenu-Goranu Erikssonovi (†76) a Italovi Fabiu Capellovi (78) se stane třetím zahraničním lodivodem Albionu. Německý stratég v minulosti dokázal, že vyhrávat na nejvyšší úrovni umí, co dalšího ale může Albionu nabídnout?

Tuchel se už při oficiálním představení snažil zlákat fanoušky na svou stranu a hned svedl řeč k dlouhému čekání na trofej. Jako cíl si přitom stanovil mistrovství světa, které v roce 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko.

Meta je to vskutku odvážná, zvlášť když sedá na trenérskou lavičku na mezinárodní scéně poprvé, nicméně jeho úspěchy na klubové úrovni naznačují, že to čisté bláznovství není.

Tuchel je v Anglii známým jménem už z dob působení v Chelsea. V Německu se dostal do podvědomí fanoušků během pěti let v Mohuči, což mu v roce 2015 vyneslo práci v Borussii Dortmund, kde byl označen za nejlepší možnou náhradu za Jürgena Kloppa.

Dortmund pod jeho vedením v roce 2017 ovládl Německý pohár, což byla jeho první velká trofej v kariéře. Úspěšné angažmá mu vyneslo přesun do Francie, kde se v roce 2018 ujal kormidla PSG. Pod Eiffelovou věží přidal do své vitríny dva tituly z Ligue 1, dvě vítězství v Trophée des Champions a po jednom v Coupe de France a Coupe de la Ligue.

S francouzskou metropolí se roloučil v prosinci 2020 s nejlepší vítěznou bilancí v kariéře (74,8 %), dlouho bez angažmá ale nezůstal. Na lavičku ho zlákala Chelsea. A úvod angažmá na Stamford Bridge si nemohl představit lépe, Blues totiž neprohráli prvních 14 zápasů a nakonec ovládli Ligu mistrů.

Thomas Tuchel slaví po vítězství ve finále Ligy mistrů. ČTK / AP / Susana Vera

V další sezoně se Tuchel zasloužil o první vítězství Chelsea na MS klubů a dovedl tým do finále EFL Cupu a FA Cupu, kde ale v obou případech padl s Liverpoolem po penaltách. Ze Stamford Bridge odešel v září 2022 a své působení zakončil s 60% vítěznou bilancí, což je čtvrtá nejvyšší úspěšnost kouče Chelsea, který stál na lavičce alespoň ve 100 zápasech.

V březnu 2023 se Tuchel vrátil do Německa, aby po odchodu Juliana Nagelsmanna vedl Bayern Mnichov a v posledních zápasech ročníku dovedl klub k 11. bundesligovému titulu v řadě. V minulé sezoně však tým z Bavorska skončil až na třetím místě bundesligové tabulky a útlý Němec byl opět bez práce.

Tuchelova výkladní skříň mluví sama za sebe a vedení těch nejelitnějších klubů ho řadí mezi nejlepší trenéry současnosti. Od příchodu do Dortmundu v sezoně 2015/16 je jeho 65,6% vítězná bilance lepší než u většiny trenérů z TOP pěti evropských soutěží, přičemž lépě jsou na tom pouze Pep Guardiola a Massimiliano Allegri.

Thomas Tuchel s Pepem Guardiolou. Ryoichiro Kida / The Yomiuri Shimbun via AFP

Solidní bilanci má i v Lize mistrů, kde vyhrál 40 z 67 zápasů (úspěšnost 59,7 %). Vítězství nad Manchesterem City ve finále 2021 ukazuje, že ví, jak na úspěch. Pokud jde o Premier League, překonává jeho 55,6% bilanci výher jen osm trenérů. To ho řadí na hvězdný seznam, na kterém jsou Sir Alex Ferguson, José Mourinho, Arsene Wenger a zmínění Guardiola s Kloppem.

Tuchel je známý svou flexibilitou. Zatímco v Dortmundu a PSG většinou preferoval obrannou čtyřku, v Chelsea rád nastupoval se třemi stopery. Jedna věc se ale očekávat dá, Anglie bude dominovat v držení míče. Blues ho pod jeho vedením měli průměrně v moci v 62,2 %, což je druhé nejvyšší číslo mezi trenéry, kteří odkoučovali alespoň 50 utkání, přičemž nad ním zůstává jen Guardiola.

Tuchelova mužstva bývají velmi dobře strukturována, což je k úspěchu na mezinárodní scéně klíčové. Držení míče může být často tou nejlepší formou obrany, Chelsea během prvních 24 zápasů pod jeho vedením udržela 18 čistých kont. A takovou disciplínu bude chtít Tuchel přenést i do Anglie.

Z příchodu Tuchela by mohl hodně těžit kapitán Harry Kane. Oba spolu už pracovali v Bayernu, kde anglický kanonýr zaznamenal 44 gólů ve 45 zápasech. Z toho 36 jich dal ve 32 bundesligových utkání, průměrně tedy skóroval každých 79 minut. Jedná se o jeho nejlepší průměr pod jakýmkoliv koučem v kariéře. Mezi hráči, kteří v Bundeslize odehráli alepoň dva tisíce minut pod jedním trenérem, Kanea překonává pouze Robert Lewandowski pod Hansi Flickem.

Přesto se Kaneovi v dresu Albionu ne vždy dařilo, zejména pak na Euru 2024, kde se herně výrazně neprosadil a stahoval se spíš do středu hřiště. To vedlo k debatám, zda by špičkový útočník jeho kvalit měl vůbec nebezpečné prostory před brankou opouštět, to je ale právě něco, co může Tuchel vyřešit.

V Bayernu si totiž pečlivě hleděl, aby byl Kane obklopen rychlými hráči, kteří se umějí tlačit dopředu, a stejný přístup by mohl zavést i v Anglii. K dispozici má spoustu ofenzivně laděných fotbalistů, půjde jen o to, jak je správně poskládat a najít rovnováhu.