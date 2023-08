Schick sesadil Satoranského. Je nejlépe placeným českým sportovcem

Tradiční žebříček magazínu Forbes hledající největší boháče mezi českými sportovci má nového krále. Po "zlatém hattricku" nejlepšího českého basketbalisty Tomáše Satoranského (31) usedl na trůn poprvé reprezentační útočník Patrik Schick (27), hvězda bundesligového Leverkusenu.

Schick ovládl jubilejní desátý ročník žebříčku a potvrdil trend, že českému sportu i finančně vládne fotbal. Za deset let byl fotbalista v čele šestkrát – pětkrát rekordman Petr Čech a nyní forvard Bayeru Leverkusen. Jednou Forbes přiřkl vítězství hokejistovi Jakubu Voráčkovi, poslední tři ročníky shodně opanoval basketbalista Tomáš Satoranský. Ten se nyní po odchodu z NBA propadl na 25. místo, poslední sledované.

Z pořadí, které zohledňuje mzdu, prize money a peníze od sponzorů mezi červencem 2022 a červnem 2023, těsně vypadl Satoranského barcelonský spoluhráč Jan Veselý, nevešel se ani fotbalista Matěj Vydra, který ukončil letité působení v zahraničí a přesunul se do Plzně. Nepříliš povedená sezona z TOP25 odsunula Karolínu Plíškovou, wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová zase měla "smůlu" na timing. Její triumf v All England Clubu přišel až těsně po konci sledovaného období. Přitom jen prémie za vítězství ve výši 65 milionů korun by jí jinak stačila na 20. místo.

Schickovi k triumfu pomohla fenomenální sezona, kdy v bundesligové tabulce střelců skončil třetí za Lewandowskim a Haalandem, s 24 brankami ve 27 zápasech. Po ní mu Leverkusen výrazně vylepšil gáži, jeho sezonní výdělek se tak podle Forbesu vyšplhal na 203 milionů korun. Což je, mimochodem, nejmenší částka, která v historii žebříčku stačila k vítězství.

Kromě Schicka je v TOP 10 také reprezentační kapitán Tomáš Souček, jinak je ale nejlepší desítka tvořená výhradně Čechy v NHL. Tomáš Hertl a Ondřej Palát si rozdělili stříbrnou a bronzovou pozici. Pokud se nestane nic neočekávaného a výjimečného, měl by se hokejista stát i králem příštího roku. Davidu Pastrňákovi (letos čtvrtému) začne v další sezoně běžet nová, výrazně vylepšená osmiletá smlouva. Její první rok je co do odměny nejsilnější, kanonýr Bostonu Bruins si během něj přijde v přepočtu na 280 milionů korun, celková hodnota kontraktu dosahuje na dvě miliardy.