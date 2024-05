Jedenáctou etapu Gira ovládl v hromadném spurtu Milan, v růžovém zůstává Pogačar

Jedenáctou etapu Gira d'Italia vyhrál v hromadném spurtu domácí cyklista Jonathan Milan (23). Elitní dráhař druhým vítězstvím ve 107. ročníku potvrdil pozici vedoucího muže bodovací soutěže.

V cílovém městě Francavilla al Mare se po 207 kilometrech dostali ke slovu podle očekávání spurtéři, neboť druhá polovina etapy vedla podél pobřeží Jaderského moře po rovině. Třiadvacetiletý Milan porazil v přímém souboji Belgičana Tim Merliera, jenž také usiloval o druhé vítězství na letošním Giru, třetí byl Kaden Groves z Austrálie.

Člen týmu Lidl-Trek Milan byl nejlepším spurtérem Gira už loni, kdy při svém debutu na Grand Tour vyhrál jednu etapu. "Nejde ani o to vítězství, ale o celou tu práci, kterou můj tým dnes odvedl. Za to jsem hodně šťastný, parťáci byli neskuteční," uvedl Milan, jenž má ve sbírce zlaté medaile z olympijských her, mistrovství světa a mistrovství Evropy ze stíhacího závodu družstev.

Favorité na celkové umístění dnes strávili klidný den v pelotonu, v čele pořadí je stále Slovinec Tadej Pogačar o 2:40 minuty před Kolumbijcem Danielem Martínezem. Jan Hirt je na jedenáctém místě, na něž se posunul před startem etapy po odstoupení průběžně pátého Belgičana Ciana Uijtdebroekse kvůli nemoci.

Ve čtvrtek Giro pokračuje 193 km dlouhou etapou mezi městy Martinsicuro a Fano. "Klasikářský" profil trasy nabízí množství menších kopců, takže by mohli mít šanci na vítězství uprchlíci z řad outsiderů.

Výsledky 11. etapy Giro d'Italia