Kooij si dospurtoval pro první triumf na Giru. Narváeze dojel peloton těsně před cílem

Devátou etapu Gira d'Italia vyhrál po dramatickém dojezdu v Neapoli nizozemský cyklista Olav Kooij (22). Až pár metrů před cílem finišující peloton zlikvidoval únik Ekvádorce Jhonatana Narváeze (27) a jezdec stáje Visma-Lease a Bike vybojoval první vítězství na Grand Tour.

Ve spurtu předčil vítěze čtvrté etapy Itala Jonathana Milana a Kolumbijce Juana Sebastiána Molana, kterému pomáhal rozjíždět finiš vedoucí muž závodu Tadej Pogačar. Slovinec má dál v čele náskok 2:40 minuty před Kolumbijcem Danielem Martínezem. Český jezdec Jan Hirt je desátý s odstupem bezmála šesti minut.

V závěru druhé nejdelší etapy letošního ročníku (214 km) útočil dvojnásobný mistr světa Francouz Julian Alaphilippe, ale soupeři ho dojeli. Necelých osm kilometrů před cílem nastoupil Narváez, který slavil triumf v úvodní den závodu. Člen stáje Ineos Grenadiers si vypracoval náskok přes deset sekund, ale navzdory velkému úsilí ho hlavní pole těsně před cílovou čárou dostihlo.

Kooij si v mladém věku připsal už 33. vítězství v kariéře, ale první na Grand Tour, kterou jede poprvé. "O tohle mi tady šlo, chtěl jsem tu poprvé na Grand Tour vyhrát etapu," řekl. "Ale první týden pro nás byl náročný a dnešní etapa byla těžká. Nebyli jsme si jistí, že dojedeme jezdce v úniku, ale tým to nevzdal. Kluci mě dostali do ideální pozice. Bylo to těsné, ale moc jsem o vítězství na Grand Tour stál. Doufám, že jich bude ještě hodně," prohlásil Kooij.

Molanovi nepomohla k premiérovému úspěchu na Giru ani Pogačarova pomoc. "Nejsem tu teď na rozjíždění spurtů, ale Molano si počínal výborně, aby se udržel na dojezd vpředu. Nevyhrál, ale třetí místo je dobré. Rád jsem pomohl kamarádovi," komentoval svou nezvyklou roli v závěru etapy dvojnásobný vítěz Tour de France. "Před volným dnem mám pohodlný náskok. V Neapoli se bude odpočívat dobře," konstatoval Pogačar.

