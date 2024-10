Pogačar dominoval i v závodě Kolem Lombardie. Po dlouhém úniku ho ovládl už počtvrté

Slovinský mistr světa Tadej Pogačar (26) vyhrál po téměř padesátikilometrovém sólovém úniku počtvrté za sebou monument Kolem Lombardie. Do cíle v Comu dojel cyklistický fenomén s více než tříminutovým náskokem před olympijským vítězem Remcem Evenepoelem (24) z Belgie.

Pogačar suverénním triumfem ve 255 km dlouhém závodu korunoval svou už tak skvostnou sezonu, v níž zaznamenal 25 vítězství. Mimo jiné ovládl Giro d'Italia a Tour de France, poprvé se stal mistrem světa a vyhrál i další z monumentů Lutych-Bastogne-Lutych.

"Každé vítězství je mimořádné. Byl to dlouhý a těžký závod, proto jsem moc šťastný," řekl Pogačar, jenž čtvrtým vítězstvím za sebou na Lombardii vyrovnal výkon Fausta Coppiho z let 1946-49. "Uvidíme po mém konci kariéry, kam se zařadím," dodal ke srovnání s italskou legendou, jež vyhrála "závod padajících listů" celkem pětkrát.

Lídr týmu UAE Emirates Pogačar zaútočil 48,4 km před cílem v posledním prudkém stoupání na Colma di Sormano. Využil momentu, kdy se svou skupinou dojížděl uprchlíky, zvedl se ze sedla a od soupeřů, kteří ani nereagovali, si odjel pro 88. vítězství kariéry. Náskok nakonec před dvojnásobným olympijským šampionem z Paříže Evenepoelem navýšil až na 3:16 minuty. Třetí dojel domácí Ital Giulio Ciccone už se ztrátou 4:31.

"Takhle jsme si to naplánovali. Je to strašně těžký závod, posledních 40 kilometrů se jede na morál. Ale užil jsem si to a teď se těším na konec sezony," uvedl Pogačar po druhém nejdelším sólovém vítězství v historii závodu, jenž měl letos 118. ročník. Rekord drží z roku 1989 Švýcar Tomy Rominger únikem o délce 113 km.

Výsledky závodu Kolem Lombardie