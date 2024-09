Cyklistické mistrovství světa v roce 2029 bude v Dánsku, další uspořádá Brusel

MS zamíří do Dánska a Belgie.

V roce 2029 uspořádá mistrovství světa v silniční cyklistice zatím neupřesněné město v Dánsku, o rok později bude dějištěm Brusel. O obsazení nejbližších volných termínů dnes rozhodla mezinárodní unie UCI v dějišti aktuálního šampionátu v Curychu.

Souboje o světové medaile se na sklonku desetiletí vrátí do Evropy, poté co v roce 2028 uspořádá vrcholnou akci Abú Zabí. Nejbližší šampionát se pojede v příští sezoně poprvé v Africe, a to v hlavním městě Rwandy Kigali. V dalších letech přijdou na řadu Montreal a Haute-Savoie ve Francii.

Do Dánska se silniční MS vrátí po 18 letech, uskuteční se tam pošesté. V Belgii se závodilo naposledy v roce 2021 a pro zemi to bude už desátá příležitost. Belgičtí pořadatelé se tím znovu dotáhnou na Švýcarsko, častěji se o medaile soupeřilo jen v Itálii (14).

UCI v Curychu přidělila pořadatelství celkem 16 šampionátů v různých disciplínách a kategoriích na období 2025-2030. Cyklokrosové MS v roce 2028 bude v nizozemském Hoogerheide a o dva roky později v belgickém Namuru. V Brisbane se v roce 2030 uskuteční MS v dráhové cyklistice.